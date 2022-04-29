Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри рассказал о своей работе: "Быть дизайнером означает быть слугой"

Вадим Карасев

В The New York Times вышло небольшое эссе креативного директора бренда Schiaparelli Дэниела Розберри, в котором он поделился своими размышлениями о работе дизайнером крупного бренда, рассказал, каких жертв это порой требует, и где в Париже он любит уединиться, чтобы остаться наедине со своими творческими идеями.

Розберри признался, что любит по утрам перед работой заглянуть в сад Тюильри и порисовать.

Это священное время и пространство для меня, потому что, как только я прихожу на работу, это безостановочный график встреч, интервью и телефонных звонков. Во время пандемии я узнал, насколько мне нравится работать, когда никого нет. Это свобода, которую ты чувствуешь рано утром или поздно вечером,

— рассказал дизайнер.





Розберри, который родился в Техасе и переехал в Париж из Нью-Йорка, также отметил, что исполнение самых заветных желаний имеет свою цену.

Эти утренние прогулки — единственный раз, когда я снова чувствую себя творчески невинным. Когда я получил эту работу [в Schiaparelli], один близкий человек сказал мне: "Мечты стоят дорого". Они дорого обходятся на многих уровнях, и вы не можете себе представить, насколько это дорого, когда вы фантазируете об успехе в свои 20 лет. Я всегда думаю об этом, потому что я узнал, чего стоит в эмоциональном плане выставить свою работу на обозрение и суд. Не говоря уже о цене времени, проведенного вдали от людей, которых я люблю, чтобы проживать свою самую сильную, самую сумасшедшую мечту. Но для меня быть дизайнером означает быть слугой — слугой собственного видения, клиента, мастерской, процесса, ожиданий, давления и экстаза,

— заключил Розберри.





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