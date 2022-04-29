Ксения Собчак высказалась об увольнении Максима Галкина

Ведущая и журналистка Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что артиста выгнали с работы. Светская львица в «Телеграме» заявила, что Первый канал, судя по всему, заменит телеведущего Максима Галкина в программе «Сегодня вечером». «Последние несколько месяцев передачу не снимали, а вот сегодня состоится съемка «праздничного выпуска» — уже без него. Галкин вел программу с 2017 года: сначала с Юлией Меньшовой, потом один», сказала Ксения Собчак.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что на роль ведущего программы «Сегодня вечером» активно сватают Дмитрия Борисова. При этом рассматриваются и некоторые другие кандидатуры. Добавим, что Максим Галкин за последнее время сделал несколько резонансных заявлений из Израиля. В России против него могут возбудить уголовное дело.