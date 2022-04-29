Лолита Милявская откровенно рассказала о своей семье

58-летняя певица Лолита Милявская призналась, чем займется на праздники. Артистка на днях дала большой концерт в Москве, к которому долго готовилась, поэтому на грядущих майских праздниках певица собирается отдыхать. Выходные звезда эстрады проведет в Москве – никуда уезжать она не планирует, поскольку теперь все ее родные находятся рядом. Как известно, в начале весны Милявская перевезла единственную дочь и свою маму в столицу. Причем вместе с родительницей артистки приехал и ее муж Александр. Лолита очень рада жить в окружении близких, а вот им пока требуется время, чтобы устроиться на новом месте. Певица рассказала подписчикам в Telegram-канале, что помогает 23-летней Еве и своей маме всем, чем может, и очень надеется, что они воспрянут духом.Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Все майские буду заниматься только семьей. Еве надо наладить учебу через скайп, маму нужно просто заставлять выходить на улицу, а с маминым мужем Сашей нужно просто разговаривать и ездить по хозяйственным делам! Но это отпуск для меня лучший!», — поделилась Милявская. Напомним, единственная дочь Лолиты появилась на свет в ноябре 1998 года. Долгое время все считали, что отцом девочки является Александр Цекало, с которым она как раз тогда состояла в близких отношениях. Влюбленные даже зарегистрировали брак, чтобы записать ребенка на продюсера. Однако через некоторое время после развода с третьим супругом Милявская рассказала, что она родила Еву от другого мужчины. Девочку с детства воспитывала бабушка, пока Лолита делала карьеру в России. После школы звездная наследница поступила в филиал Варшавского университета на филологический факультет, где теперь, видимо, ей предстоит учиться дистанционно.