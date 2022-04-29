Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты

Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты


На этой неделе на приставках Xbox можно опробовать в рамках бета-версии игры Lost Eidolons. Для этого необходимо зарегистрироваться на бету через Xbox Insider Hub. В списке предварительных версий игр одним из доступных проектов является Lost Eidolons. Играть в бету можно будет вплоть до 3 мая.

Отметим, что Lost Eidolons в рамках бета-версии доступна только на Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S. Разработчики отмечают, что на данный момент игра не оптимизирована для Xbox One и Xbox One S, поэтому сыграть в нее на этих консолях не предлагается.

Lost Eidolons — это одиночная тактическая ролевая игра. В рамках бета-версии проекта можно пройти 8 глав из 27.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Вера Брежнева льет слезы в Италии
Вера Брежнева льет слезы в Италии
Верка Сердючка в ужасе от слов Сергея Глушко
Верка Сердючка в ужасе от слов Сергея Глушко
Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты
Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты
На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений
На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений
DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть ваша совместная студия с Энди Уорхолом
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть

Топ на сегодня

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен логотип
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен
Алла Пугачева может получить пособие в Израиле
Алла Пугачева может получить пособие в Израиле
Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass
Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass

Еще по теме

Тактическую ролевую игру Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox
Игру ANVIL: Vault Breakers можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках бета-теста
Сыграть в бету Evil Dead: The Game можно будет на Xbox в ближайшие выходные
Разработчики Lost Ark готовы «рассмотреть» выход игры на Xbox