Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты

Вадим Карасев





На этой неделе на приставках Xbox можно опробовать в рамках бета-версии игры Lost Eidolons. Для этого необходимо зарегистрироваться на бету через Xbox Insider Hub. В списке предварительных версий игр одним из доступных проектов является Lost Eidolons. Играть в бету можно будет вплоть до 3 мая.

Отметим, что Lost Eidolons в рамках бета-версии доступна только на Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S. Разработчики отмечают, что на данный момент игра не оптимизирована для Xbox One и Xbox One S, поэтому сыграть в нее на этих консолях не предлагается.

Lost Eidolons — это одиночная тактическая ролевая игра. В рамках бета-версии проекта можно пройти 8 глав из 27.

Watch this video on YouTube