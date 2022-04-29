Лунный день сегодня 29 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Лунная энергия помогает нам расширять границы наших возможностей, либо сужает их. Если вы планируете преуспеть сегодня в карьере, стать лучше духовно, найти или укрепить любовь, то постарайтесь прислушаться к советам астрологов.

Несмотря на то, что сегодня Плутон становится ретроградным, а Луна в не самом лучшем положении, день относится к числу благоприятных. Тем временем, апрель подходит к концу, поэтому самое время ознакомиться с благоприятными и опасными днями следующего месяца.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день. Убывающая Луна почти лишилась энергии. Она пребывает сегодня в Овне, что не является ее лучшим положением, но многие недостатки в ее влиянии на нас сгладятся переходом Меркурия в Знак Близнецов. Из-за этого Луна вместе проблем подарит нас больше сил и мотивации.

Магнитные бури 29 апреля: по прогнозам метеорологов, магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

финансовая активность;духовное развитие;смелость;поиски новых увлечений.бездействие;уединение;страхи;переутомление.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru не рекомендуют тратить этот день только на одни лишь домашние дела. Легкая уборка будет полезной, но не стоит выбрасывать вещи, ведь есть вероятность выбросить что-то необходимое. Ремонт тоже не принесет желаемого результата. В целом все дела, связанные с домом, принесут больше забот, чем пользы. Из-за влияния на Луну Овна возможны поломки бытовой техники. Домашняя атмосфера подойдет для творчества.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Астрологи рекомендуют обратить внимание на легкие оттенки — например, на персиковый или розовый. Пастельные тона вместе со строгой геометрией прямых линий — лучший вариант на этот день. Такой образ вызовет стойкие ассоциации с утонченностью, добротой и позитивом.

Полезными также можно считать круглые, овальные и сферические украшения из платины, золота. Из минералов самыми полезными станут жемчуг, топаз и аквамарин.

Финансы и работа 29 апреля

Лейтмотивом дня станет переход от статики к динамике. День ознаменуется пробуждением энергетики и мотивации, так что это благоприятное время для смелых решений, новых дел, инициатив. Полезными станут покупки, инвестиции, вклады — сегодня интуиция подскажет, как выгодно потратить или вложить средства.





Также можно подумать о том, как найти новые источники дохода. Можно искать инвесторов или продумывать варианты для новых деловых отношений. В этих сферах успех ждет тех, кто использует не агрессию и давление, а хитрость и обаяние. Удачным будет этот день и для командировок, поездок на автомобиле.

Настроение и здоровье по лунному календарю

День хорош для погружения в мир психологии, эзотерики. Это прекрасный день для духовных практик, чтения молитв, общения со своими наставниками. Что касается физической активности, то она будет полезной только в умеренных количествах. Не поднимайте тяжести и не устраивайте изнурительных тренировок.

В эту пятницу особенно сильна будет наша интуиция, за что стоит сказать спасибо Меркурию. Могут поступить подсказки свыше, которые лучше не пропускать. Важно научиться доверять внутреннему голосу. Это день открытий и озарений, когда обостряется наша чувствительность.

Любовь и отношения в 28 лунный день

Из-за начала ретроградного движения Плутона усложнятся отношения между группами людей, но между отдельными личностями никаких острых углов возникнуть не должно, несмотря на пребывание Луны в агрессивном Овне. Меркурий в Близнецах поможет находить общий язык, а также избавит всех нас от зависти.

Старайтесь избегать негативного общения. Также лучше пока не делиться ни с кем своими планами и страхами. С другой стороны, Луна поможет вам увидеть слабые стороны других людей. Давить на эти слабости — далеко не лучшее решение. Пускай ваши знания станут козырем в рукаве на будущее.