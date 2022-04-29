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Максима Галкина и других сбежашвих звезд могут признать иноагентами

Максима Галкина и других сбежашвих звезд могут признать иноагентами
Артист Максим Галкин нелестно высказывался о политике России. Начало спецоперации на Украине внесло определенный разлад в ряды российского шоу-бизнеса. Многие звезды стали критиковать родную страну. Большинство делает это из-за границы, что не нравится общественным и политическим деятелям РФ. Сильнее всех на этом поприще отличились Максим Галкин, Татьяна Лазарева и Чулпан Хаматова. Эти артисты, сделавшие себе имя именно в России, уехали из родной страны, но не перестали критически отзываться о ней.
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Представителям власти не импонирует этот момент. Так, например, глава Комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила признавать иноагентами артистов, которые негативно отзываются о стране и власти, а также имеют двойное гражданство или постоянно проживают за рубежом. Сейчас это обсуждается на самом высоком уровне. На слова Ямпольской отреагировала и первый зампред профильного комитета Елена Драпеко. Звезда кинохита «А зори здесь тихие» поддержала слова коллеги, отметив, что нужно строго наказывать тех, кто льет грязь на россиян и страну. «Предложение Елены Ямпольской вполне разумное, его можно обсуждать. Я бы предложила не причислять к иноагентам всех, кто за рубежом, а только тех, кто выступает против России. И, конечно, запретить им выступать в России и на радиоканалах, вещающих на Россию», — цитирует депутата «Газеты.ру».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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