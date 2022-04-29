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Microsoft представила уникальную Xbox Series S и геймпады в стиле фильма Доктор Стрэндж

Microsoft представила уникальную Xbox Series S и геймпады в стиле фильма Доктор Стрэндж


Компания Microsoft представила уникальную игровую приставку Xbox Series S и 4 геймпада, которые приурочены к скорому релизу фильма «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия». Консоль и геймпады не поступят в продажу, их можно будет только выиграть в рамках конкурса.

Сама консоль Xbox Series S ничем не отличается от стандартной, кроме раскраски. На приставке изображен Гаргантос — монстр из другого измерения, который является антагонистом главного героя фильма. На контроллерах представлены в том или ином виде Доктор Стрэндж, Алая Ведьма, Вонг и Америка Чавес.

Конкурс проводится только среди жителей США, подробнее с его условиями можно ознакомиться в Twitter Xbox.

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По материалам: newxboxone

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