Microsoft представила уникальную Xbox Series S и геймпады в стиле фильма Доктор Стрэндж

Вадим Карасев





Компания Microsoft представила уникальную игровую приставку Xbox Series S и 4 геймпада, которые приурочены к скорому релизу фильма «Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия». Консоль и геймпады не поступят в продажу, их можно будет только выиграть в рамках конкурса.

Сама консоль Xbox Series S ничем не отличается от стандартной, кроме раскраски. На приставке изображен Гаргантос — монстр из другого измерения, который является антагонистом главного героя фильма. На контроллерах представлены в том или ином виде Доктор Стрэндж, Алая Ведьма, Вонг и Америка Чавес.

Конкурс проводится только среди жителей США, подробнее с его условиями можно ознакомиться в Twitter Xbox.