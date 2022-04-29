Мотивирующие цитаты для Рыб

Вадим Карасев

Всем нам нужно что-то, что двигало бы нами каждый день, подталкивало к движению вперед. Когда у человека проблемы с мотивацией, ему сложно найти в себе силы для работы. Эксперты поделись цитатами, которые могут помочь Рыбам найти в себе силы для покорения новых вершин.

Все мы хотим найти свое истинное предназначение, но не всегда у нас хватает на это терпения и сил. Если получилось так, что Рыбы застряли где-то на пересечении дорог, им стоит попробовать найти помощь в следующих словах.

Рыбы очень любят ждать у моря погоды. Это непозволительная роскошь в современно мире, в котором каждый человек может стать успешным в предельно сжатые сроки. Рыбам нужно всегда помнить о следующей цитате: «Тем, кто терпеливо ждет, действительно, в конце концов, что-нибудь достается, но обычно это то, что осталось после людей, которые ждать не стали». Терпение — это благо, но Рыбам необходимо проявлять активность. Если они этого делать не будут, всё самое лучшее просто пройдет мимо них.

Генри форд однажды сказал: «Время не любит, когда его тратят впустую». Эта фраза должна мотивировать Рыб и напоминать им о том, что каждая минута их жизни требует правильного использования. Не обязательно работать до полного отказа организма. Важен также отдых, хобби, планирование, любовь. Главное — не тратить время на то, что не имеет вообще никакого смысла. Тут можно вспомнить также другую фразу, но уже Достоевского: «Человек находит время для всего, что он действительно хочет».

«Наша жизнь — следствие наших мыслей. Реальность рождается в нашем сердце. Если человек говорит и действует с доброй мыслью — счастье следует за ним как тень». Рыбы обладают одним сильным интеллектом. Воображение Рыб — их главное оружие. Если думать о хорошем и творить добрые дела, Вселенная обязательно подарит представителям данного Знака много удачи.

«Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не тем, чего он способен добиться. Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком». В современном мире все помешаны на деньгах, попытках стать знаменитыми, узнаваемыми. Рыбы с легкостью могут стать ценными для окружающих людей, ведь они обладают незаурядными талантами и умом.

Рыбам, которые в данный момент находятся в трудной ситуации и испытывают какие-то проблемы, стоит подумать над следующими словами: «Цель боли в том, чтобы подтолкнуть нас к действиям, а не в том, чтобы заставить нас страдать». Неурядицы, трудности и всё то, что нас заставляет страдать — это отличный мотиватор. Если бы в жизни людей не было проблем, то человечество остановилось бы в развитии. Рыбы, которые идут вперед,

«Береги то что у тебя есть. Не смотри на то что есть у других. Благодари Бога за то, что он тебе дал, и он даст больше». Вселенная всегда дает нам то, что мы заслуживаем. Если мы благодарим ее за то, что у нас есть, она дает нам чуточку больше. Так работает один из фундаментальных законов, именуемый законом благодарности. Важно ценить то, что у вас есть, не обращая внимание на других людей, ведь вы не знаете, через что им пришлось пройти для того, чтобы оказаться там, где они сейчас. Рыбам стоит почаще замечать что-то хорошее в своей жизни.

«Если вы хотите расти, совершайте как можно больше ошибок, но помните об одном — не совершайте одну и ту же ошибку дважды». Рыбы любят наступать на одни и те же грабли. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям этого Знака менять свой подход к решению проблем, чтобы не вступать в одну лужу дважды. Это поможет Рыбам экономить уйму времени и сил.

«Если к кому — то потянулась душа, не сопротивляйтесь. Она единственная точно знает, что нам надо». Это можно трактовать не только в отношении любовной сферы, но ив отношении увлечений, работы. Если у Рыб появилось ощущение того, что они должны что-то попробовать, им точно стоит это сделать. Их интуиция и внутренний голос могут стать лучшими помощниками в поисках истины и счастья.