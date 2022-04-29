Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений

На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений


В сети сегодня появилось много жалоб от игроков на разблокировку достижений в разных играх. В Twitter, на Reddit и в различных соцсетях игроки пишут, что не могут на Xbox One и Xbox Series X | S получить достижения после выполнения их условий. Похоже, что ошибка носит массовый характер, но не касается всех игроков без исключения, о чем сообщает портал trueachievements.



На данный момент Microsoft не комментирует адресованные ей запросы игроков по поводу данной проблемы. На странице состояния Xbox Live не указывается, что есть проблемы с разблокировкой достижений.

Отметим, что обозначенная проблема не зависит от конкретной игры.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Вера Брежнева льет слезы в Италии
Вера Брежнева льет слезы в Италии
Верка Сердючка в ужасе от слов Сергея Глушко
Верка Сердючка в ужасе от слов Сергея Глушко
Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты
Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты
На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений
На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений
DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть ваша совместная студия с Энди Уорхолом
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть

Топ на сегодня

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен логотип
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен
Алла Пугачева может получить пособие в Израиле
Алла Пугачева может получить пособие в Израиле
Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass
Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass

Еще по теме

Эти достижения можно получить на Xbox One и Xbox Series X | S в праздничный период
В Grand Theft Auto V для Xbox Series X | S будет 77 достижений
GoldenEye 007 может выйти на Xbox, для игры в Xbox Live появились достижения
Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены