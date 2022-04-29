На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений

Вадим Карасев





В сети сегодня появилось много жалоб от игроков на разблокировку достижений в разных играх. В Twitter, на Reddit и в различных соцсетях игроки пишут, что не могут на Xbox One и Xbox Series X | S получить достижения после выполнения их условий. Похоже, что ошибка носит массовый характер, но не касается всех игроков без исключения, о чем сообщает портал trueachievements.









На данный момент Microsoft не комментирует адресованные ей запросы игроков по поводу данной проблемы. На странице состояния Xbox Live не указывается, что есть проблемы с разблокировкой достижений.

Отметим, что обозначенная проблема не зависит от конкретной игры.