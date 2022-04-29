Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Надежда Бабкина спалила внука при девушке

Надежда Бабкина спалила внука при девушке
Певица Надежда Бабкина рассказала о подросшем внуке. Артистка в шоу «Откройте, Давид!» рассказала о своем 12-летнем внуке Георгии. «Георгий уже с меня ростом. Он тут приехал на днях с девушкой. Потом я выяснила, что это не его девушка. Его девушка находилась в Сочи, а это просто подруга. Я ему говорю: «Я тебя, что ли, сдала, спалила? Ты что меня не предупреждаешь?» А он мне говорит: «Надя, я не успел». А я ляпнула», рассказала Надежда Бабкина.
Надежда Бабкина с внуком - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Как отметила Надежда Бабкина, ее внук очень нежный и ласковый. «Георгий еще ребенок. Внуки, кстати, меня всегда по имени называют», — заявила Надежда Бабкина. Напомним, что Надежда Бабкина — народная артистка России. В этом году ей исполнилось 72 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Наталья Рудова — биография: личная жизнь, муж, дети, семья, последние новости (фото)
Наталья Рудова — биография: личная жизнь, муж, дети, семья, последние
Надежда Бабкина спалила внука при девушке
Надежда Бабкина спалила внука при девушке
Нашлась неожиданная замена Максиму Галкину
Нашлась неожиданная замена Максиму Галкину
Лунный день сегодня 29 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 29 апреля 2022 года
Антон Шагин рассказал о трагической смерти матери
Антон Шагин рассказал о трагической смерти матери
Сергея Лазарева внезапно заменили Николаем Басковым
Сергея Лазарева внезапно заменили Николаем Басковым
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен логотип
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен
Две части Little Nightmares теперь доступны на Xbox в едином бандле
Две части Little Nightmares теперь доступны на Xbox в едином бандле
Алла Пугачева может получить пособие в Израиле
Алла Пугачева может получить пособие в Израиле
Владимир Соловьев на блатном языке набросился на губернатора Свердловской области
Владимир Соловьев на блатном языке набросился на губернатора
Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass
Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play

Топ на сегодня

Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции
Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции
Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Катя Гордон в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Катя Гордон в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой
Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой
Ксении Собчак рассказала об истериках сына
Ксении Собчак рассказала об истериках сына

Еще по теме

Надежда Бабкина высказалась за единение народов
Надежда Бабкина оказалась в базе «Миротворца»
Надежда Бабкина рассказала, как поддерживает свою молодость
Надежда Бабкина рассказала, как избавиться от стресса