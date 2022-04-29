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Нашлась неожиданная замена Максиму Галкину

Нашлась неожиданная замена Максиму Галкину
Артиста Максима Галкина уволили с первой кнопки. Стало известно имя предполагаемого нового ведущего шоу «Сегодня вечером». Он заменит Максима Галкина. После увольнения Галкина с Первого канала продюсеры шоу «Сегодня вечером» стали подбирать подходящие кандидатуры на роль ведущего ток-шоу. По предварительным данным, новым ведущим может оказаться артист балета и член жюри «Танцев со звездами» Николай Цискаридзе.
Николай Цискаридзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «В первой, приуроченной к девятому мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе. Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга», — рассказал источник со съемочной площадки Первого канала starhit.ru. Напомним, ранее Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми улетели в Израиль. Артист и телеведущий не собирается возвращаться в Россию.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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