Наталья Рудова — биография: личная жизнь, муж, дети, семья, последние новости (фото)

Детство и юность актрисы

Студенческие годы и неудачные кинопробы

Начало актерской карьеры и пик популярности

Участие в телепроектах

Личная жизнь

Наталья Рудова — известная российская актриса, инстаблогер, фотомодель и телеведущая. Девушка, родившаяся в далекой провинции, всю жизнь мечтала стать артисткой, покорить мир своим талантом, и ей это удалось. Ее съемки в сериалах, фильмах, участие в телепроектах вызывают восторг у многочисленных поклонников, критиков и даже коллег по цеху. Биография Натальи Рудовой у многих вызывает неподдельный интерес, поэтому познакомимся с ней ближе.Будущая актриса появилась на свет 2 мая 1983 года в Узбекистане. Мать Натальи родила ее, находясь в гостях у своей бабушки в городе Пахтакор. Через время она вместе с новорожденной девочкой и старшей дочерью переехала в Актау. Родители Натальи не занимались искусством: мать работала в строительной компании, а отец был частным предпринимателем.Настойчивый характер и острый темперамент Натальи начали проявляться у нее еще в детстве. Как вспоминают ее родные, она не могла усидеть на одном месте ни минуты. Девочка любила фантазировать, активничать и быть везде и во всем первой. Любовь к творчеству у нее также начала проявляться еще с ранних лет. Она постоянно принимала участие в разных детских спектаклях, танцевала, занималась рисованием и вышиванием.Что касается успеваемости в школе, она была не на высоте. Это связано с тем, что в детстве девочка упала с дерева (она очень любила лазать по деревьям, бегать по улицам, скакать) и получила сотрясение мозга. Врачи ее долго не выписывали, т. к. у нее не падала температура, после чего категорически запретили ей любые умственные и физические нагрузки. Тем не менее Наталья старалась, особенно она преуспевала в гуманитарных науках — обожала музыку, литературу, разные языки.Когда ей было 12 лет, родители развелись. Сложившаяся ситуация морально подкосила девочку, но она была сильна духом и развита не по годам, поэтому сумела пережить проблему, понять и осознать, что это решение взрослых людей, которое нужно принять как должное. Буквально сразу после этого Наталья, ее сестра и мать переехали в российский город Иваново, где и обосновались. Будущая актриса не переставала общаться с отцом, она его так же любила, как и ранее. А он, в свою очередь, не бросал дочерей — помогал финансово и поддерживал с ними хорошие отношения.В связи с переездом Наталье пришлось перейти в новую школу, в которой она быстро стала «своей». Огромным счастьем для нее стало наличие в учебном заведении драматического кружка. Девочка сразу же записалась и начала принимать участие во всевозможных спектаклях.Помимо того, что Наталья обожала все, что связано с искусством, ее внимание привлекали преподавание и торговля. Но она уже в юности была уверена в том, что станет актрисой, поэтому любые другие мысли отбрасывала прочь.Будучи подростком, Наталья неоднократно говорила своим друзьям, что в будущем познакомится с актером Леонардо Ди Каприо. Все воспринимали эти слова в шутку, но ко всеобщему удивлению, в дальнейшем она не только познакомилась с актером, но и вызвала у него симпатию.После того как Наталья окончила школу, она поступила в Ивановское областное училище культуры. В качестве подработки у нее, как и у ее однокурсников, были участия в новогодних концертах для детей.По окончании училища девушка перебралась в Москву, чтобы любыми способами «зацепиться» на телевидении. На тот момент в столице жила ее сестра, у которой она и остановилась. Через время Наталья устроилась на работу в магазин спортивных товаров (на тот момент ей было 20 лет), начала самостоятельно снимать жилье, но до начала актерской карьеры было еще далеко.Мечты о том, чтобы стать киноактрисой, не покидали ее ни на секунду. Девушка в перерывах между работой бегала по кастингам, но все попытки заинтересовать продюсеров не имели успеха. После длительных поисков ей удалось «засветиться» в одном из столичных модельных агентств. Это неудивительно, ведь она была настоящей красавицей с аристократическими чертами лица. Ее пригласили работать в модельное агентство, и ее лицо стало иногда появляться на страницах модных журналов. Также ей удалось принять участие в съемках социальной рекламы совместно с Николаем Фоменко.Одной из главных причин, по которым Наталье отказывали в съемках, — слишком привлекательная внешность. Продюсеры отдавали предпочтение более невзрачным личностям, чтобы в фильмах не было отвлекающих моментов. Именно таким они считали идеальные черты лица и яркую внешность Натальи.Дебют Натальи в кино состоялся в 2006 году. Это была эпизодическая роль в киноленте «В мире преступных страстей». Далее было еще несколько небольших ролей в фильмах «Примадонна», «Воспоминания Сталина». Не заметить молодую и перспективную актрису было невозможно, поэтому сразу после этого девушке поступили предложения о съемках в лентах:«Рельсы счастья»;«Кто в доме хозяин»;«Проводница».Через год Наталье предложили поучаствовать в проекте «Две звезды». Это было судьбоносный момент: именно после этого продюсер будущего сериала «Татьянин день» позвал ее на одну из главных ролей. Грандиозный успех этой киноленты был обусловлен тем, что в ней одновременно поднимались довольно актуальные темы:сосуществование бедных и богатых;взаимоотношения москвичей с провинциалами;вечная борьба брюнеток с блондинками.По словам кинокритиков и зрителей, Наталья блестяще справилась с ролью взбалмошной избалованной дочери миллиардера Татьяны Бариновой. Сложившийся образ героини был противоречив, что вызывало массовые дискуссии. Одни считали ее отрицательным персонажем, которому нет оправдания за совершаемые поступки, а вторые (в том числе Наталья) жалели девушку, ведь она, имея все, не имела ни счастья, ни любви. Также актриса неоднократно защищала свою героиню и отмечала, что она стала такой не из-за денег и избалованности, а из-за сложного детства — у девочки не было матери, а отец все свое время и жизнь отдавал только карьере. Наталья до мозга костей прочувствовала этот образ, ведь ее с ним объединяло главное — целеустремленность, упорство, жажда достичь своей цели.Следующей ролью, которая принесла актрисе грандиозный успех, стала Карина из телесериала «Дыши со мной». Как и в фильме «Татьянин день», здесь героиня, которую сыграла Наталья, тоже попала в любовный треугольник.Актриса, не переставая, снимается в фильмах и сериалов разных жанров. Большая часть героинь, которых она сыграла, — это сексуальные красавицы (например, в фильмах «Условия контракта», «Ночная фиалка»), которые искусно завоевывают сердца состоятельных мужчин.Помимо фильмов и сериалов, Наталья снялась в нескольких клипах:на хит Тимати — «Ключи от рая»;на песню российского артиста Иракли («Я — это ты»);«Первая любовь» (исполнительница песни — Анна Седокова).В 2006 году Наталья уже была известна и узнаваема. Ею восхищались многие продюсеры, которые приглашали девушку не только на съемки не только фильмов, но и телепередач. Впервые она приняла участие в программе «Кто хочет стать миллионером?». После этого она стала участницей популярного проекта «Две звезды».В 2018-м ей предложили выступить в миниатюре в программе «Камеди Клаб», также ее пригласили на телешоу «Где логика?».Через несколько лет Наталье предложили вести музыкальную программу «Место под солнцем». Она неоднократно отмечала, что, поскольку съемки шли на Бали и девушке приходилось сниматься весь день под открытым небом в купальнике, это доставляло большой дискомфорт. Но ей в целом нравилась новая работа.В 2019-м Андрей Малахов обвинил Наталью Рудову в том, что она предоставляет эскорт-услуги. Девушка резко отреагировала на данное заявление, ответив на него постом в социальной сети. Она написала, что телеведущий действительно обращался к ней с предложением познакомиться с одним из его знакомых олигархов, но Наталья отказалась.Биография Натальи Рудовой — далеко не все, что привлекает внимание ее поклонников. Они неустанно следят и за личной жизнью девушки, которую она прячет «за ширмой». О ней актриса предпочитает умалчивать, поэтому она неоднократно становилась жертвой обсуждений, слухов, желтой прессы. И поклонники, и пресса приписывали ей множество кавалеров, например, Артема Пиндюру. Причем поводом для этого стало видео, на котором девушка всего лишь погладила его одежду.Такая же история была с Кириллом Туриченко. В одном из столичных ночных клубов были запечатлены фото актрисы, целующейся с певцом. Им сразу же приписали роман, но девушка опровергла эти слухи, отметив, что это не более чем обычный флирт, который не может иметь никакого продолжения.В своей время шли дискуссии и касательно того, встречается ли Наталья с Кириллом Сафоновым. Такая же история получилась с Дмитрием Колдуном. Поклонники уверены, что она встречалась с ним почти 2 года (а все началось с участия в программе «Две звезды»).Сама Наталья несколько раз заявляла, что еще не готова к серьезным отношениям, поэтому до сих пор мужа у актрисы нет. Более того, по ее словам, она никогда не обратит внимание на мужчину-актера, поэтому никогда не заводила и не собирается заводить романы на съемочной площадке.Наталья Рудова — красавица: идеальные черты лица, осиная талия, роскошные волосы — все это дано ей от природы, хотя неоднократно появлялись слухи, что она делала пластическую операцию. Саму же девушку не устраивает вес и телосложение, поэтому она сидит на жестких диетах и неустанно трудится в спортзале.Что касается предпочтений в еде, актриса признается, что обожает картофельное пюре, кофе, узбекские лепешки, а также все острое.Известно, что Наталья продолжает заниматься творчеством. Более того, с недавних пор она начала вести инстаблог, и делает это успешно: в социальных сетях у нее несколько миллионов подписчиков. В последнее время она в основном снимается в комедиях, например, «Свингеры».