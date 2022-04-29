Похоже, что Gotham Knight может не выйти на Xbox One

Вадим Карасев





Релиз игры Gotham Knight должен был состояться еще в 2021 году, но разработчики приняли решение отложить выход проекта. Недавно, в марте, они сообщили дату релиза игры — 25 октября 2022 года.

Сегодня появилась информация, что Gotham Knight может пройти мимо консолей прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Такие предположения появились на фоне рейтинга игры из Тайвани. Проект получил рейтинг, но только для Xbox Series X | S и Playstation 5. Похоже, что разработчики Gotham Knight решили отказаться от идеи выпуска проекта на Xbox One и Playstation 4. Не исключено, что это связано со сложностью оптимизации проекта под консоли прошлого поколения.

Стоит оговориться, что официально пока создатели Gotham Knight не говорили об отмене разработки версий для Xbox One и Playstation 4.

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