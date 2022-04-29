Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Популярность Xbox в Японии растет — консоль продается все лучше

Популярность Xbox в Японии растет — консоль продается все лучше


С поколением Xbox Series X | S у Microsoft получается гораздо лучше завоевывать японский рынок. Если Xbox One полностью провалился в Японии, консоль Xbox Series X | S хорошо продавалась не только на старте, но и сейчас.

Gematsu подвели итоги очередной недели по продажам консолей в Японии — с 18 по 24 апреля:



Nintendo Switch — 57.490



PlayStation 5 — 17.681



Xbox Series X | S — 6.025



Nintendo 3DS — 205



PlayStation 4 — 12

Здесь интересно отметить, что Xbox Series X | S продались суммарно тиражом выше 6000 штук. Это впервые для консолей семейства Xbox с 2010 года (если вынести за скобки недели старта продаж консолей Xbox One и Xbox Series X | S).

При этом в Японии тоже наблюдается дефицит на Xbox Series X, но Xbox Series S можно приобрести. Сообщается, что в Японии, в среднем, продано в 10 раз больше Xbox Series S, чем Xbox Series X.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Популярность Xbox в Японии растет — консоль продается все лучше
Популярность Xbox в Японии растет — консоль продается все лучше
Эти 4 игры раздадут бесплатно по Games With Gold на Xbox в мае
Эти 4 игры раздадут бесплатно по Games With Gold на Xbox в мае
Как выбрать гидроизоляцию в Екатеринбурге
Как выбрать гидроизоляцию в Екатеринбурге
Вера Брежнева льет слезы в Италии
Вера Брежнева льет слезы в Италии
Верка Сердючка в ужасе от слов Сергея Глушко
Верка Сердючка в ужасе от слов Сергея Глушко
Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты
Lost Eidolons можно опробовать бесплатно на Xbox в рамках беты
На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений
На Xbox наблюдаются сбои в разблокировке достижений
DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft

Топ на сегодня

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен логотип
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен
Алла Пугачева может получить пособие в Израиле
Алла Пугачева может получить пособие в Израиле
Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass
Игра Bugsnax вышла на Xbox и сразу стала доступна в Game Pass

Еще по теме

Xbox Series X | S не вошли в ТОП-3 по продажам консолей в Японии за год
Xbox Series X | S по продажам за неделю в Японии приблизились к Playstation 5
Продажи Xbox Series X | S в Японии уже превзошли 150 тысяч штук
В мире продано уже больше 14 миллионов Xbox Series X | S