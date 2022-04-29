Популярность Xbox в Японии растет — консоль продается все лучше

Вадим Карасев





С поколением Xbox Series X | S у Microsoft получается гораздо лучше завоевывать японский рынок. Если Xbox One полностью провалился в Японии, консоль Xbox Series X | S хорошо продавалась не только на старте, но и сейчас.

Gematsu подвели итоги очередной недели по продажам консолей в Японии — с 18 по 24 апреля:

Nintendo Switch — 57.490PlayStation 5 — 17.681Xbox Series X | S — 6.025Nintendo 3DS — 205PlayStation 4 — 12

Здесь интересно отметить, что Xbox Series X | S продались суммарно тиражом выше 6000 штук. Это впервые для консолей семейства Xbox с 2010 года (если вынести за скобки недели старта продаж консолей Xbox One и Xbox Series X | S).

При этом в Японии тоже наблюдается дефицит на Xbox Series X, но Xbox Series S можно приобрести. Сообщается, что в Японии, в среднем, продано в 10 раз больше Xbox Series S, чем Xbox Series X.