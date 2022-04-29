Разновидности виз для въезда в другие страны

Вадим Карасев

Граждане тех стран, которые не входят в ЕС, не могут въезжать в страны без получения специальной визы. Это документ, который подтверждает, что власти конкретной страны дали свое согласие на въезд конкретного человека и его дальнейшее пребывание там.

Разновидности виз

От вида полученой визы зависит срок пребывания человека в пределах страны, ограничения, касающиеся ввоза, вывоза продукции, предмета деятельности, цели визита. Основная классификация выполняется по сроку:

краткосрочные. Это визы, которые позволяют находиться в конкретной стране в период 1-90 дней. Это могут быть деловые, гостевые, туристические, транзитные визы. Пи этом различают однократную и мульти. Согласно условиям данного вида визы турист обязан выехать из страны не позже, чем указано в документе;

долгосрочные. Согласно этой визе иностранец может пребывать в стране от 91 дня и больше. Но получить данное разрешение очень сложно, для этого нужно предоставить серьезное обоснование своей цели. Если она не будет противоречить правилам, тогда туристу выдают данную визу. Сюда относят рабочие визы, гостевые (когда иностранец едет к своей семье), студенческие (когда собираются обучаться в университете, колледже, школе).

Стоит более подробно рассмотреть несколько самых популярных вариантов виз, которыми часто пользуются иностранцы. Узнать подробнее по поводу въезда во Францию и получения необходимой визы можно на сайте https://visateka.ru/visa-francziya.

Самые популярные визы

Туристическая. Данный тип визы очень распространен. Ее выдают туристам, которые хотят отдохнуть в другой стране. Но здесь есть определенные ограничения. Иностранец не имеет права в этот период пребывания учиться, работать, вести определенную деятельность. То есть, разрешается только деятельность, имеющая отношение к отдыху и туризму.

Гостевая. Если кто-то из родственников проживает в другой стране и турист хочет поехать именно туда, тогда ему можно оформить гостевую визу. Благодаря ей человек может посетить страны, не проходя дополнительных формальностей (не нужно бронировать номер, указывать маршрут следования и др.). Долгосрочная гостевая виза чаще всего подразумевает, что турист посещает своих родных и может здесь пребывать даже несколько лет. Но для этого нужно иметь на руках приглашение и продемонстрировать обоснование, подтвердить связь с родственником. С гостевой визой нельзя работать.

Рабочая. С такой визой можно пребывать в другой стране на протяжении времени, на которое был заключен трудовой контракт, соглашение. Рабочая виза – это штамп в паспорте, стандартный документ.

Страны, между которыми есть определенное соглашение, не требуют от своих граждан получения визы для работы. Но при этом каждая из сторон может выдвигать свои требования для получения рабочей визы. Если вдруг будет обнаружено, что иностранец работает без наличия визы, тогда его могут депортировать и запретить въезжать в эту страну 5 лет. Отдельно будет оштрафован работодатель.

Для посещения Греции важно знать обо всех нюансах. Изучить их и заказать визу можно на сайте http://visateka.ru/visa-grecziya .