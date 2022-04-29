Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной

Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной

Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной
Появилась информация, что 35-летняя актриса Оксана Акиньшина оставила детей бывшему мужу. Артистка на днях оказалась в центре громкого скандала. Появилась информация, что звезда «Беспринципных» давно не живет вместе с младшими детьми – 9-летним Константином и 5-летней Эммой. Теперь актрисе приходится летать в Грузию, чтобы увидеть наследников, а все потому, что бывший муж Оксаны – Арчил Геловани – при разводе забрал отпрысков на свою родину. Акиньшина не спешит делиться личными подробностями, зато прокомментировал ситуацию близкий друг Геловани – Резо Гигинеишвили. Он не стал отрицать, что сын и дочь Оксаны теперь находятся с отцом в Грузии, но не рискнул делиться собственным мнением насчет отношений бывших супругов.
Оксана Акиньшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Это совсем не моя история, что там у них происходит. Но если бы я даже и знал, что там, то все равно не стал бы говорить и обсуждать», — заявил бывший муж Надежды Михалковой в беседе с Woman.ru. К слову, ранее Акиньшина рассказывала, что и старшего ребенка – 12-летнего Константина, рожденного в браке с Дмитрием Литвиновым, она не воспитывает. Оксана уточняла, что у мальчика есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому он живет с бабушкой в Санкт-Петербурге, а с ней видится не часто. Напомним, звезда «Контейнера» вышла замуж за Геловани в 2012 году, а шесть лет спустя объявила о разводе. Однако потом актриса эту информацию опровергала и даже уехала вместе с супругом жить в Швейцарию. Но не прошло и года, как Акиньшина вернулась на родину, тем самым, очевидно, поставив точку в браке с продюсером, а он отправился в Грузию вместе с детьми – таково было его условие при разводе.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Игорь Бутман рассказал, как получил гражданство США
Игорь Бутман рассказал, как получил гражданство США
Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной
Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной
Сюрприз: NBA 2K22 сегодня добавляют в Game Pass
Сюрприз: NBA 2K22 сегодня добавляют в Game Pass
Инвесторы Activision Blizzard одобрили слияние с Microsoft
Инвесторы Activision Blizzard одобрили слияние с Microsoft
Наталья Рудова — биография: личная жизнь, муж, дети, семья, последние новости (фото)
Наталья Рудова — биография: личная жизнь, муж, дети, семья, последние
Надежда Бабкина спалила внука при девушке
Надежда Бабкина спалила внука при девушке
Нашлась неожиданная замена Максиму Галкину
Нашлась неожиданная замена Максиму Галкину
Лунный день сегодня 29 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 29 апреля 2022 года
Антон Шагин рассказал о трагической смерти матери
Антон Шагин рассказал о трагической смерти матери
Сергея Лазарева внезапно заменили Николаем Басковым
Сергея Лазарева внезапно заменили Николаем Басковым
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен логотип
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен
Две части Little Nightmares теперь доступны на Xbox в едином бандле
Две части Little Nightmares теперь доступны на Xbox в едином бандле

Топ на сегодня

Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции
Анастасия Решетова спровоцировала слухи о своей эмиграции
Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Клара Новикова в шоке от образования на Украине
Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой
Михаил Галустян откровенно рассказал об отношениях с женой
Катя Гордон в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Катя Гордон в шоке от слов Маргариты Симоньян о Галкине
Ксении Собчак рассказала об истериках сына
Ксении Собчак рассказала об истериках сына

Еще по теме

Оксана Акиньшина отдала детей бывшему мужу
СМИ: Оксана Акиньшина станет матерью в третий раз
Оксана Акиньшина станет мамой в третий раз
Оксана Акиньшина и Арчил Геловани вместе отдыхают в Греции: фото