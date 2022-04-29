Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной

Появилась информация, что 35-летняя актриса Оксана Акиньшина оставила детей бывшему мужу. Артистка на днях оказалась в центре громкого скандала. Появилась информация, что звезда «Беспринципных» давно не живет вместе с младшими детьми – 9-летним Константином и 5-летней Эммой. Теперь актрисе приходится летать в Грузию, чтобы увидеть наследников, а все потому, что бывший муж Оксаны – Арчил Геловани – при разводе забрал отпрысков на свою родину. Акиньшина не спешит делиться личными подробностями, зато прокомментировал ситуацию близкий друг Геловани – Резо Гигинеишвили. Он не стал отрицать, что сын и дочь Оксаны теперь находятся с отцом в Грузии, но не рискнул делиться собственным мнением насчет отношений бывших супругов.Оксана Акиньшина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Это совсем не моя история, что там у них происходит. Но если бы я даже и знал, что там, то все равно не стал бы говорить и обсуждать», — заявил бывший муж Надежды Михалковой в беседе с Woman.ru. К слову, ранее Акиньшина рассказывала, что и старшего ребенка – 12-летнего Константина, рожденного в браке с Дмитрием Литвиновым, она не воспитывает. Оксана уточняла, что у мальчика есть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому он живет с бабушкой в Санкт-Петербурге, а с ней видится не часто. Напомним, звезда «Контейнера» вышла замуж за Геловани в 2012 году, а шесть лет спустя объявила о разводе. Однако потом актриса эту информацию опровергала и даже уехала вместе с супругом жить в Швейцарию. Но не прошло и года, как Акиньшина вернулась на родину, тем самым, очевидно, поставив точку в браке с продюсером, а он отправился в Грузию вместе с детьми – таково было его условие при разводе.