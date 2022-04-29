Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки

Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки


На приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах состоялся релиз Rogue Legacy 2. Это продолжение платформера Rogue Legacy, который уже успел стать культовым. Больше года игра Rogue Legacy 2 была в раннем доступе в Steam, и разработчики активно ее улучшали по отзывам игроков. Теперь же проект вышел в полноценный релиз.

После релиза игра Rogue Legacy 2 получила высокие оценки от критиков. Сейчас на Opencritic у нее 90 баллов из 100, при этом 100% журналистов рекомендуют опробовать проект. Некоторые из оценок игровых изданий:



IGN — 9 / 10



GameSpot — 9 / 10



Destructoid — 9.5 / 10



Hobby Consolas — 90 / 100



Shacknews — 9 / 10

Журналисты отмечают, что игра Rogue Legacy 2 стала лучше первой части во всех аспектах — от графики до механик. Игра стала еще более разнообразной, благодаря новым семейным реликвиям, большому количеству новых монстров, ловушек и прочего контента.


Watch this video on YouTube

Rogue Legacy 2

Rogue Legacy возвращается! И она прихватила где-то двойку! Rogue Legacy 2 — это игра в жанре генеалогической rogue-LITE. А это значит, что п…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть ваша совместная студия с Энди Уорхолом
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть
Биография Аллы Михеевой: личная жизнь, национальность, семья, родители, муж, новости (фото)
Биография Аллы Михеевой: личная жизнь, национальность, семья,
Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети, национальность, сколько лет, рост, вес (фото)
Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети,
Антон Макарский с женой планируют уйти в монастырь
Антон Макарский с женой планируют уйти в монастырь
Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой
Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой
Ксения Собчак высказалась об увольнении Максима Галкина
Ксения Собчак высказалась об увольнении Максима Галкина
Клара Новикова разговаривает сама с собой
Клара Новикова разговаривает сама с собой
Мотивирующие цитаты для Рыб
Мотивирующие цитаты для Рыб

Топ на сегодня

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию
Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию
Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер
Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play

Еще по теме

Анонсировали Dungeon Defenders: Going Rogue — спин-офф к Dungeon Defenders
Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе — 26-29 апреля + релизы Game Pass
Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Похоже, Hogwarts Legacy на Xbox не получит Smart Delivery