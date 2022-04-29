Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки

Вадим Карасев





На приставках Xbox One, Xbox Series X | S и других актуальных игровых платформах состоялся релиз Rogue Legacy 2. Это продолжение платформера Rogue Legacy, который уже успел стать культовым. Больше года игра Rogue Legacy 2 была в раннем доступе в Steam, и разработчики активно ее улучшали по отзывам игроков. Теперь же проект вышел в полноценный релиз.

После релиза игра Rogue Legacy 2 получила высокие оценки от критиков. Сейчас на Opencritic у нее 90 баллов из 100, при этом 100% журналистов рекомендуют опробовать проект. Некоторые из оценок игровых изданий:

IGN — 9 / 10GameSpot — 9 / 10Destructoid — 9.5 / 10Hobby Consolas — 90 / 100Shacknews — 9 / 10

Журналисты отмечают, что игра Rogue Legacy 2 стала лучше первой части во всех аспектах — от графики до механик. Игра стала еще более разнообразной, благодаря новым семейным реликвиям, большому количеству новых монстров, ловушек и прочего контента.

Rogue Legacy 2

Watch this video on YouTube

Rogue Legacy возвращается! И она прихватила где-то двойку! Rogue Legacy 2 — это игра в жанре генеалогической rogue-LITE. А это значит, что п…

Перейти в Microsoft Store