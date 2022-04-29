Сюрприз: NBA 2K22 сегодня добавляют в Game Pass

Вадим Карасев





Сегодня к подписке Game Pass уже присоединились два проекта, о чем мы писали ранее. Но на этом список игр, которые добавили в подписку Game Pass, не закончился. Microsoft неожиданно объявила, что NBA 2K22 становится частью Game Pass.

Сегодня подписка Game Pass пополнится баскетбольным симулятором нового поколения — игрой NBA 2K22. Проект в Game Pass добавят в обеих версиях: для Xbox One и Xbox Series X | S. Напомним, что игра не поддерживает Smart Delivery.

NBA 2K22 для Xbox One

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2K22 подарит вам целую вселенную баскетбола. ИГРАЙТЕ на настоящих площадках NBA и WNBA против реальных команд и игроков.

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NBA 2K22 для Xbox Series X|S

Новым стратегиям нападения противостоит тактика защиты: соперничество в NBA 2K22 стало еще более напряженным, чем раньше.

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