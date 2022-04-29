StarHit: Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина в передаче "Сегодня вечером" на Первом канале

Вадим Карасев

Николай Цискаридзе заменит Максима Галкина, который покинул Россию и уехал в Израиль, в телепередаче "Сегодня вечером" на Первом канале. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на свой источник.

В первой, приуроченной к 9 Мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно, останется ли он в проекте на постоянной основе. Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга, — говорится в сообщении источника.

Телепередача не выходила несколько месяцев — телеведущий Максим Галкин резко высказался против военной спецоперации РФ на Украине, осудив действия российского правительства, и покинул страну вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми.

Хотя ранее Пугачева заявляла, что они отправились в Израиль в отпуск, в сети появились слухи о том, что они ищут в стране жилье и школу для детей. После периода безработицы Галкин нашел там и работу — он отправится в концертный тур по Израилю. Кроме того, ему и Алле Пугачевой предложили вести местное реалити-шоу под названием "Русский ниндзя", однако приняли они это предложение или нет, пока неизвестно.

Николая Цискаридзе и Максима Галкина связывает давняя дружба — танцор не раз упоминал о том, что Галкин поддержал его в непростое для него время в 2013 году.

Тогда против Цискаридзе началась травля после увольнения из Большого театра, когда Николай обвинил руководство культурного учреждения в давлении на артистов и многочисленных нарушениях. Самого Цискаридзе обвинили в покушении на худрука Большого театра Сергея Филина из-за конфликта с руководством. Максим Галкин свою замену в телешоу пока не прокомментировал.

Ксения Смирнова