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The Quarry от создателей Until Dawn уже «ушла на золото»

The Quarry от создателей Until Dawn уже «ушла на золото»


Игру The Quarry от студии Supermassive анонсировали буквально месяц назад. После этого разработчики сразу опубликовали массу информации об игре, объявили точную дату релиза, а теперь игра «ушла на золото», что означает ее точный релиз в назначенную дату.

Игра The Quarry выйдет 10 июня 2022 года. Она станет доступна на всех актуальных игровых платформах, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

Напомним, что The Quarry — это очередное интерактивное кино от создателей Until Dawn. Игра расскажет историю вожатых в лагере, которые сталкиваются с чем-то ужасным. Разработчики обещают большую вариативность сюжета — уже заявлено 186 концовок и «режим кино».


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По материалам: newxboxone

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