Тина Канделаки показала сына- именинника

Бизнесвумен и телеведущая Тина Канделаки посвятила публикацию сыну в Телеграм-канале. Леонтию исполнился 21 год. Тина Канделаки — дважды мама. Она воспитывает 22-летнюю дочь Меланию и сына Леонтия, который 28 апреля отмечает свой 21-й день рождения. Традиционно в важные для семьи даты известная телеведущая и бизнесвумен публикует в своих соцсетях посты. Праздник сына не стал исключением. Канделаки разместила в своем Telegram-канале трогательное обращение к наследнику. Звездная мама назвала Леонтия главным мужчиной своей жизни. В поздравительном посте Тина отметила, харизматичность сына: «Твоя харизма и сумма качеств превосходит любой полученный тобой генетический код. Твое умение любить и прощать, дарить радость и быть внимательным —космическая редкость по нашим временам — делает тебя одним из самых надежных людей моей жизни».Леонтий Кондрахин «Лучшая часть семьи Канделаки», - подписала фото телеведущая. «Ты — часть меня. Я люблю тебя априори и буду любить всегда. Но ни одна мать не обязана испытывать другие эмоции к своему сыну. Уважение к собственным детям — длинный и сложный путь, который я прошла довольно быстро. И уважаю тебя бесконечно. За то, что сказала выше, а еще — за твою теплоту ко всем, кто тебя знает. Сохрани эмпатию, которая ключом бьет из глубины твоей души. И будь счастлив», - пожелала сыну Канделаки.В послесловии к посту Тина отметила, что для нее сын — «лучший музыкант на свете». Канделаки назвала себя счастливым человеком, потому что у нее целеустремленные дети. «Он у вас красавец 😻 Поздравляем!», «Здоровья и удачи сыну Вашему Тина! 🙏❤️🌹🌹🌹», «Сын и правда для мамы особенная любовь», «Какие красивые слова❤️Вас и вашего любимого мужчину с днем рождения и самое главное, будьте здоровы и счастливы в кругу семьи, друзей и любимых людей ✨», «Вот это и есть настоящее счастье для женщины! Тина, с Днём рождения сына!», «С именинником Тина! Здоровья красавчику!!», — можно прочитать в комментариях. Напомним, Леонтий учится на философском факультете. Молодой человек прекрасно играет на фортепьяно, гитаре и барабанах. Также он записывает собственную музыку.