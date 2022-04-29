Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Тина Канделаки показала сына- именинника

Тина Канделаки показала сына- именинника
Бизнесвумен и телеведущая Тина Канделаки посвятила публикацию сыну в Телеграм-канале. Леонтию исполнился 21 год. Тина Канделаки — дважды мама. Она воспитывает 22-летнюю дочь Меланию и сына Леонтия, который 28 апреля отмечает свой 21-й день рождения. Традиционно в важные для семьи даты известная телеведущая и бизнесвумен публикует в своих соцсетях посты. Праздник сына не стал исключением. Канделаки разместила в своем Telegram-канале трогательное обращение к наследнику. Звездная мама назвала Леонтия главным мужчиной своей жизни. В поздравительном посте Тина отметила, харизматичность сына: «Твоя харизма и сумма качеств превосходит любой полученный тобой генетический код. Твое умение любить и прощать, дарить радость и быть внимательным —космическая редкость по нашим временам — делает тебя одним из самых надежных людей моей жизни».
Леонтий Кондрахин «Лучшая часть семьи Канделаки», - подписала фото телеведущая. «Ты — часть меня. Я люблю тебя априори и буду любить всегда. Но ни одна мать не обязана испытывать другие эмоции к своему сыну. Уважение к собственным детям — длинный и сложный путь, который я прошла довольно быстро. И уважаю тебя бесконечно. За то, что сказала выше, а еще — за твою теплоту ко всем, кто тебя знает. Сохрани эмпатию, которая ключом бьет из глубины твоей души. И будь счастлив», - пожелала сыну Канделаки.

В послесловии к посту Тина отметила, что для нее сын — «лучший музыкант на свете». Канделаки назвала себя счастливым человеком, потому что у нее целеустремленные дети. «Он у вас красавец 😻 Поздравляем!», «Здоровья и удачи сыну Вашему Тина! 🙏❤️🌹🌹🌹», «Сын и правда для мамы особенная любовь», «Какие красивые слова❤️Вас и вашего любимого мужчину с днем рождения и самое главное, будьте здоровы и счастливы в кругу семьи, друзей и любимых людей ✨», «Вот это и есть настоящее счастье для женщины! Тина, с Днём рождения сына!», «С именинником Тина! Здоровья красавчику!!», — можно прочитать в комментариях. Напомним, Леонтий учится на философском факультете. Молодой человек прекрасно играет на фортепьяно, гитаре и барабанах. Также он записывает собственную музыку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Мотивирующие цитаты для Рыб
Мотивирующие цитаты для Рыб
Тина Канделаки показала сына- именинника
Тина Канделаки показала сына- именинника
Игорь Николаев встал на сторону сбежавшей Пугачевой
Игорь Николаев встал на сторону сбежавшей Пугачевой
Борис Джонсон — биография: личная жизнь премьер-министра, национальность, семья, дети (фото)
Борис Джонсон — биография: личная жизнь премьер-министра,
Игорь Бутман рассказал, как получил гражданство США
Игорь Бутман рассказал, как получил гражданство США
Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной
Резо Гигинеишвили рассказала о забранных детях у Оксаны Акиньшиной
Сюрприз: NBA 2K22 сегодня добавляют в Game Pass
Сюрприз: NBA 2K22 сегодня добавляют в Game Pass
Инвесторы Activision Blizzard одобрили слияние с Microsoft
Инвесторы Activision Blizzard одобрили слияние с Microsoft
Наталья Рудова — биография: личная жизнь, муж, дети, семья, последние новости (фото)
Наталья Рудова — биография: личная жизнь, муж, дети, семья, последние
Надежда Бабкина спалила внука при девушке
Надежда Бабкина спалила внука при девушке
Нашлась неожиданная замена Максиму Галкину
Нашлась неожиданная замена Максиму Галкину
Лунный день сегодня 29 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 29 апреля 2022 года

Топ на сегодня

Рамзан Кадыров биография: личная жизнь, семья, дети, год рождения (фото)
Рамзан Кадыров биография: личная жизнь, семья, дети, год рождения
Мотивирующие цитаты для Водолеев
Мотивирующие цитаты для Водолеев
Полина Гагарина засветила животик на дне рождения дочки
Полина Гагарина засветила животик на дне рождения дочки
Андрея Малахова просят об увольнении из-за парика
Андрея Малахова просят об увольнении из-за парика
FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play
FIFA 22 вскоре станет доступна в Game Pass Ultimate и EA Play

Еще по теме

Тина Канделаки предъявила поклонникам мужа (фото)
Тина Канделаки в день рождения мужа показала его редкое фото
Тина Канделаки высказалась о политическом лицемерии
Тина Канделаки жестко высказалась об олимпийском комитете