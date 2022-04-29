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Улыбающийся Максим Галкин после скандальных заявлений Симоньян вышел на связь

Улыбающийся Максим Галкин после скандальных заявлений Симоньян вышел на связь
Шоумен Максим Галкин после оскорбительных заявлений Симоньян пообщался с поклонниками и рассказал о своих успехах. На днях журналистка Маргарита Симоньян публично высказалась о нетрадиционной сексуальной ориентации шоумена Максима Галкина, подчеркнув при этом, что он использует Аллу Пугачеву ради выгоды. Галкин не стал отвечать на провокационные слова Маргариты. Выдержав паузу, Галкин сегодня вновь вышел на связь с подписчиками. Выглядит он вполне счастливым и излучает отличное настроение. К слову, 45-летнему шоумену действительно беспокоиться не о чем: семья рядом, да и с работой все в порядке: билеты на его выступления в Израиле раскупают очень быстро. «Закончились билеты на мои заявленные 12 концертов в Израиле. Я смеюсь, потому что меня Гарик смешит за кадром, — поделился в личном блоге Максим. — По вашим просьбам объявляем о дополнительном концерте в городе Нес-Циона».
Максим Галкин с сыном Гарри Напомним, в Израиле Галкин и Пугачева с детьми живут уже два месяца. Недавно комик признался, что на переезд за границу решился из-за проблем с карьерой — после негативных высказываний в адрес спецоперации на Украине шоумен остался без рекламных контрактов и гастролей. Также его уволили с Первого канала. Сам Максим старается не падать духом и просит свою аудиторию не верить в грязные сплетни о нем. «Меня просят вести соцсети как раньше — с забавными видео с детьми, юмористическим контентом. Пока нет душевной и моральной возможности делать это. Что касается всех слухов, хайпа, безобразных кривотолков про меня, мою семью, то хочу сказать — не читайте советских газет по утрам. Это все бред, на который не считаю нужным реагировать. Спасибо за понимание», — откровенничал муж Примадонны.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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