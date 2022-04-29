Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft

Вадим Карасев





Разработка игры Skull & Bones идет медленно, и уже несколько раз появлялись слухи, что создание проекта было перезапущено фактически с нуля. Однако, в последние месяцы все большее количество инсайдеров говорят о том, что игра близка к релизу, а само издательство Ubisoft заявляло о планах выпустить игру до апреля 2023 года.

В сети появилось видео с геймплеем Skull & Bones, снятое с альфа-версии. Видео опубликовал на Reddit пользователь под ником Wesam_L. Он отмечает, что это свежая альфа-версия, которая сейчас проходит тестирование. При этом видео явно смонтированное, то есть его могли подготовить для демонстрации проекта тестерам или для каких-то внутренних показов.

В геймплее Skull & Bones можно посмотреть различные аспекты игры — исследования, морские сражения, крафт и прочее. Отметим, что многие игроки на Reddit сравнивают проект с Sea of Thieves, отмечая большую геймплейную схожесть.



