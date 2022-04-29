Ведущая энергетическая компания Дании не собирается оплачивать газ из РФ в рублях

13:57 Автор: Иван Попов

Ведущая датская энергетическая компания Ørsted не собирается оплачивать поставки газа из России в рублях. Об этом заявил ее генеральный директор Мадс Ниппер, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, в число которых попали все государства — члены Евросоюза. Ранее президент поручил Правительству, Центробанку и «Газпрому» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ.

«Ørsted отвергает требование компании «Газпром экспорт» об оплате поставок газа в рублях», — подчеркнул Ниппер. Он также заявил, что датский импортер не собирается ни заключать новые долгосрочные контракты с российским контрагентом, ни продлевать уже действующие.





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«Газпром» с 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за их нежелания проводить платежи в рублях. Как сообщила российская компания в своем Telegram-канале, на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром-экспорт» не получил рублевые платежи от «Булгаргаз» и PGNiG.

В российской компании напомнили, что по указу президента Владимира Путина платежи за российский газ должны проводиться в рублях по новым реквизитам. «Газпром» уточнил, что возобновит поставки, когда получит оплату в соответствии с порядком, установленным президентским указом.

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