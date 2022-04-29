Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Ведущая энергетическая компания Дании не собирается оплачивать газ из РФ в рублях

Ведущая энергетическая компания Дании не собирается оплачивать газ из РФ в рублях

Ведущая энергетическая компания Дании не собирается оплачивать газ из РФ в рублях

13:57  Автор: Иван Попов



Ведущая датская энергетическая компания Ørsted не собирается оплачивать поставки газа из России в рублях. Об этом заявил ее генеральный директор Мадс Ниппер, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами, в число которых попали все государства — члены Евросоюза. Ранее президент поручил Правительству, Центробанку и «Газпрому» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ.

«Ørsted отвергает требование компании «Газпром экспорт» об оплате поставок газа в рублях», — подчеркнул Ниппер. Он также заявил, что датский импортер не собирается ни заключать новые долгосрочные контракты с российским контрагентом, ни продлевать уже действующие.


Читайте также:

• СМИ: 10 европейских компаний открыли спецсчета для оплаты российского газа • Цены на газ в Европе выросли после решения «Газпрома» • Новак: Евросоюз вряд ли заменит российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет

«Газпром» с 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG из-за их нежелания проводить платежи в рублях. Как сообщила российская компания в своем Telegram-канале, на конец рабочего дня 26 апреля «Газпром-экспорт» не получил рублевые платежи от «Булгаргаз» и PGNiG.

В российской компании напомнили, что по указу президента Владимира Путина платежи за российский газ должны проводиться в рублях по новым реквизитам. «Газпром» уточнил, что возобновит поставки, когда получит оплату в соответствии с порядком, установленным президентским указом.



#газ #деньги

Ещё материалы: Владимир Путин


35
# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть ваша совместная студия с Энди Уорхолом
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть
Биография Аллы Михеевой: личная жизнь, национальность, семья, родители, муж, новости (фото)
Биография Аллы Михеевой: личная жизнь, национальность, семья,
Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети, национальность, сколько лет, рост, вес (фото)
Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети,
Антон Макарский с женой планируют уйти в монастырь
Антон Макарский с женой планируют уйти в монастырь
Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой
Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой

Топ на сегодня

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию
Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию
Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер
Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен логотип
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен

Еще по теме

Австрия согласилась оплачивать российский газ в рублях
Путин поручил принять меры по переводу платежей за газ на рубли
Страны G7 отказались платить за российский газ в рублях
В «Газпроме» предупредили о возможном дефиците газа в Европе