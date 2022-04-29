Вера Брежнева льет слезы в Италии

Певица Вера Брежнева призналась, что осталась без эмоций. Артистка после начала событий на Украине покинула Киев и обосновалась на одной из своих вилл в Италии. У нее два роскошных особняка на юге Европы — шикарный дом на фешенебельном курорте Форте-дей-Марми, а также вилла в более приватном, но не менее дорогостоящем районе в окрестностях озера Гарда.Вера Брежнева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Сидя в Италии, Брежнева признается, что постоянно на эмоциях. Она по-прежнему льет слезы. «Кажется, что уже выплаканы слезы, что эмоций неоткуда взять. Но опять Одесса, постоянно Мариуполь, снова Киев», — написала звезда. Брежнева ежедневно публикует в своем микроблоге новости о волонтерах и помощи украинским беженцам. Сама звезда на Родину не собирается.