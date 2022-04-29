Верка Сердючка в ужасе от слов Сергея Глушко

Стриптизер Сергей Глушко резко высказался о сбежавших звездах. 48-летний актер, известный под псевдонимом Верка Сердючка, прокомментировал сложную ситуацию в семье Наташи Королевой и Сергея Глушко. Андрей Данилко заявил, что не согласен со стриптизером. Исполнитель хита «Всё будет хорошо» живет в Киеве, в своей квартире на Крещатике. Народный артист Украины очень переживает из-за гибели тысяч людей. Андрей по-прежнему с уважением относится к россиянам. «Среди россиян очень много нормальных умных людей, — заверил Данилко. — Звонят в разные эфиры из Питера, других городов. И я помню этих людей – они приходили на концерты, я с ними общался». Вместе с тем юморист отметил, что его крайне удивил 52-летний Сергей Глушко, выступающий под сценическим псевдонимом Тарзан. Недавно стриптизер заявил в соцсетях, что его обрадовал отъезд в Израиль некоторых звезд шоу-бизнеса. «Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от г...на», — написал актер фильма «Ночная смена».Сергей Глушко - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Финалист «Евровидения-2007», которому запретили въезд в нашу страну на 50 лет, напомнил, что жена Сергея родилась в Киеве. Наташа Королёва знает много украинских песен. «Я в ужасе от Тарзана. Как такое можно сказать, когда твоя жена — украинка из Киева? Но я ему не судья. Наверное, он по-своему зомбирован. Но, может, он так думает... И вот что ему сказать? Я не понимаю», — признался Андрей в YouTube-шоу «Говорящие головы». Глушко 18 лет живет в браке с Наташей Королевой. Супруги воспитывают сына Архипа. Накануне певица снялась в шоу «Кондитер» на канале «Пятница!». 48-летняя поп-звезда появилась на экране без кольца. Многие поклонники артистки сделали из этого вывод, что она на грани развода с Сергеем. В начале апреля мама Наташи Королевой отписалась от зятя в соцсетях. Глушко поступил так же в отношении живущей в США пенсионерки. В светской тусовке полагают, что это случилось из-за разных позиций Сергея и его тещи по поводу ситуации на Украине. Актер поддержал спецоперацию и действия российских военнослужащих.