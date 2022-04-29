Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Владимир Пресняков высказался в защиту Аллы Пугачевой, которую травят в сети из-за "эмиграции": "Началась охота на ведьм"

Владимир Пресняков высказался в защиту Аллы Пугачевой, которую травят в сети из-за "эмиграции": "Началась охота на ведьм"

Владимир Пресняков высказался в защиту Аллы Пугачевой, которую травят в сети из-за "эмиграции": "Началась охота на ведьм"

Владимир Пресняков высказался в защиту Аллы Пугачевой, которая уехала из России в Израиль на фоне военной спецоперации РФ на Украине. После отъезда Пугачевой и ее супруга Максима Галкина многие начали подозревать их в эмиграции из России и критиковать, называя предателями. Пресняков поддержал свою бывшую тещу (ранее артист был женат на дочери Аллы Пугачевой Кристине Орбакайте) в этой ситуации.

Понимаете, сейчас началась какая-то охота на ведьм. Но вы только представьте, сколько Алла сделала для России. Это человек, это женщина, не забывайте об этом. У нас, конечно, любят крайности… Но не нужно каждые пять минут писать гадости, что она уехала и так далее. Это бред, просто бред. Дорогие друзья, как бы вы ни глумились, но людей, которым она подарила любовь и многое дала в жизни, гораздо больше, — сказал он в беседе с "Комсомольской правдой".

Ранее Максима Галкина в прямом эфире резко раскритиковала Маргарита Симоньян, которая заявила, что он не имеет право критиковать российское правительство, и привела в качестве аргумента личную жизнь артиста, о которой он якобы лжет.

Максим Галкин столкнулся с критикой после того, как резко высказался против военной спецоперации РФ на Украине и осудил действия российского правительства. После этого его "отменили" в России: актер остался без концертов, рекламу с его участием запретили на федеральных каналах, а на Первом канале ему нашли замену. Новую работу Галкин нашел в Израиле — ранее он объявил о концертном туре по израильским городам, а сегодня вышел на связь со своими поклонниками в инстаграме* и рассказал, что все билеты на его концерты уже проданы.

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
DUSK на Xbox Series X может работать в 469 FPS
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Богатый финикийский некрополь в Испании впервые найден вдали от моря
Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
Rogue Legacy 2 теперь доступна на Xbox — игра получила высокие оценки
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
19 фотографий смешных собак, который выглядят полнейшими дуралеями
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть ваша совместная студия с Энди Уорхолом
От банок с супом Campbell’s до париков художника: какой могла бы быть
Биография Аллы Михеевой: личная жизнь, национальность, семья, родители, муж, новости (фото)
Биография Аллы Михеевой: личная жизнь, национальность, семья,
Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети, национальность, сколько лет, рост, вес (фото)
Биография Натальи Подольской: личная жизнь, мужья, дети,
Антон Макарский с женой планируют уйти в монастырь
Антон Макарский с женой планируют уйти в монастырь
Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой
Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой

Топ на сегодня

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию
Xbox и Bethesda анонсировали крупную летнюю презентацию
Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер
Ко второму сезону Halo Infinite представили кинематографичный трейлер
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Battlefield 2042 скоро будет доступен в Game Pass Ultimate и EA Play
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен логотип
Официально: новая Call of Duty — это Modern Warfare 2, представлен

Еще по теме

Старательная Лиза: дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина учится плавать в бассейне
Детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина три года: новые фото и поздравления от Орбакайте и Киркорова
Дети и внучка Аллы Пугачевой устроили в замке рок концерт
Ирина Салтыкова в шоке от эмиграции Аллы Пугачевой