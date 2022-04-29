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Законы, вступающие в силу с 30 апреля

Законы, вступающие в силу с 30 апреля

21:01  Автор: Ирина Макеева



Скорректировано положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для сохранения привычной для ребенка социальной среды, создания условий для восстановления родительских прав, продолжения получения образования в школе, которую он посещал ранее, ребенок направляется в организацию для детей-сирот, расположенную территориально наиболее близко к месту его жительства или пребывания. Исключение составляет случаи, когда окружение негативно влияет на поведение ребенка, способствует его асоциальному поведению или самовольному уходу из организации для детей-сирот.

Также бывшие воспитанники (но не старше 23 лет) получили возможность временно проживать в детских домах на период до их трудоустройства или поступления в профессиональные образовательные организации или в вуз, а также в каникулярное время, выходные и праздничные дни во время их обучения, до обеспечения их жилым помещением в установленном российским законодательством порядке.

Кроме того, организации для детей-сирот получили право продлевать пребывание в ней лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации, детей-сирот, имеющих инвалидность, на срок реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2022 года № 705 «О внесении изменений в Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»

 

Уточнены Правила мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. 

В частности, установлено, что результаты мониторинга отражаются в ежегодном докладе Президенту РФ о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению и в экспертно-аналитическом докладе Правительства РФ о научно-технологическом развитии страны.

Проект экспертно-аналитического доклада формируется Министерством науки и высшего образования России на основании данных мониторинга реализации Стратегии не реже одного раза в 3 года и до 1 августа года, следующего за отчетным, представляется в Комиссию по научно-технологическому развитию РФ. Одобренный Комиссией доклад представляется Правительством Президенту РФ не реже одного раза в 3 года для его рассмотрения Советом при Президенте РФ по науке и образованию.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 года № 715 «О внесении изменений в Правила мониторинга реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»

 

Уточнен порядок предоставления субвенций бюджетам субъектов РФ и г. Байконура для выполнения федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Так, обновлены целевые показатели эффективности деятельности региональных органов госвласти и администрации г. Байконура по осуществлению переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Также уточнен порядок расчета размера субвенции на осуществление указанных полномочий.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 года № 721 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»

 

Внесены изменения в порядок утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Уточняются, в частности, ограничительные условия утверждения инвестпрограмм. Также определен перечень информации, направляемой в Минэнерго России субъектом электроэнергетики, предусматривающим в проекте программы реализацию проектов строительства объектов электроэнергетики.

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 года № 725 «О внесении изменений в Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»

 

Расширен перечень участников эксперимента по переводу информационных систем и информационных ресурсов в государственную единую облачную платформу.

В него включена публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства».

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2022 года № 734 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1114»

 



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По материалам: pnp.ru

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