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Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой

Жанна Эппле призналась, что три месяца назад стала дважды бабушкой
57-летнюю актрису Жанну Эппле на сей раз осчастливил младший сын. 21-летний Ефим стал отцом. У актрисы театра и кино Жанны Эппле два взрослых сына от режиссера Ильи Фрэза — 30-летний Потап и 21-летний Ефим. Потап женился, когда ему было 23 года. А отцом молодой человек стал в 26 лет. Ефим официально оформил отношения с возлюбленной в еще более раннем возрасте — в 20 лет (летом 2021 года от женился на стилисте Александре). В декабре невестка Эппле перестала скрывать беременность и начала публиковать в социальной сети фотографии, на которых легко можно было разглядеть ее изменившуюся фигуру. О пополнении в семье сообщила сама Жанна Эппле.
Жанна Эппле с внуком «Три месяца назад родился второй внук», — рассказала звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» в беседе с kp.ru. Актриса подчеркнула, что гордится быть бабушкой. Всякий раз, когда появляется возможность, Эппле едет к новоиспеченным родителям, чтобы помочь им с малышом. Имя маленького внука знаменитая бабушка не раскрывает. Вполне вероятно, оно будет столько же необычным, как и у ее старшего внука. Мальчика, который появился на свет в 2018 году, назвали Северином.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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