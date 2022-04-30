17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в чудо-юдо можно превратиться за секунды
Наверное, у каждого из нас есть фотографии, на которых мы получились совсем не так хорошо, как бы нам хотелось. Некоторые подходят к этому вопросу с изрядной долей самоиронии. Сегодня мы хотим вам показать фотографии девушек, которые намеренно кривляются, превращаясь для снимка из красавицы в чудовище за считанные секунды. Смотрите сами!
Как подчеркнуть второй подбородок
Общаясь с девушкой на первой фотографии, будьте готовы ко второй
Два вида фотографий, которые получает муж
Кстати, вы знали, что фотографии, которые делают девушки для своих парней, и то, как парни фотографируют девушек — это совершенно разные вещи. У нас есть об этом пост.
Пасхальный кролик
Фото с разницей в несколько секунд
Восхищаешься растениями vs находишь в них насекомых
Мимика
Как будто два разных человека
Поразительные метаморфозы
И пластырь на носу
Вызывайте экзорциста
Обратите внимание на язык. Умеете так?
Ракурс решает
Это как вообще?
Задумчивость
Улыбка кролика
А здесь вы можете найти подборку фотографий девушек, которые показали, что можно круто выглядеть и с косметикой, и без неё.