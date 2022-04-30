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17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в чудо-юдо можно превратиться за секунды

17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в чудо-юдо можно превратиться за секунды

Наверное, у каждого из нас есть фотографии, на которых мы получились совсем не так хорошо, как бы нам хотелось. Некоторые подходят к этому вопросу с изрядной долей самоиронии. Сегодня мы хотим вам показать фотографии девушек, которые намеренно кривляются, превращаясь для снимка из красавицы в чудовище за считанные секунды. Смотрите сами!

Как подчеркнуть второй подбородок

Общаясь с девушкой на первой фотографии, будьте готовы ко второй

Два вида фотографий, которые получает муж

Кстати, вы знали, что фотографии, которые делают девушки для своих парней, и то, как парни фотографируют девушек — это совершенно разные вещи. У нас есть об этом пост.

Пасхальный кролик

Фото с разницей в несколько секунд

Восхищаешься растениями vs находишь в них насекомых

Мимика

Как будто два разных человека

Поразительные метаморфозы

И пластырь на носу

Вызывайте экзорциста

Обратите внимание на язык. Умеете так?

Ракурс решает

Это как вообще?

Задумчивость

Улыбка кролика

А здесь вы можете найти подборку фотографий девушек, которые показали, что можно круто выглядеть и с косметикой, и без неё.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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