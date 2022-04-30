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5 советов, как заинтересовать аудиторию на выступлении

5 советов, как заинтересовать аудиторию на выступлении
С выступлениями на публике сейчас сталкивается почти каждый. Это может быть доклад в школе или университете, представление нового продукта компанией. Также, умение красиво и правильно говорить очень помогает в жизни. Но выступать перед большим количеством людей бывает очень непросто, особенно, если аудитория не заинтересована в вашем докладе и том, что вы рассказываете. Все это происходит от того, что им не интересен выступающий, и сама информация, которую он пытается донести. Далее представлены несколько советов, которые помогут сделать выступление более интересным.

1. Первое впечатление.

Очень важно произвести первое впечатление. Для начала нужно подумать о том, во что вы будете одеты, ведь внешний вид оратора играет немаловажную роль. Одежду стоит подбирать в соответствии с обстановкой, в которой вы будете рассказывать. Представиться слушающим следует так, чтобы они сразу обратили внимание. Это представление должно как то обозначить ту цель, с которой вы пришли сюда. Но особо увлекаться не стоит, этой части выступления полагается быть краткой. Ваша поза при выступлении должна быть открытой, располагающей к слушателям. Улыбка не может быть фальшивой, иначе аудитория легко это поймет. Движения и голос должны быть уверенными, так, чтобы люди в зале ждали ваших слов, как воды в сухой пустыне.

2. Подготовка к выступлению.

Перед тем как прийти и рассказать свой доклад, нужно хорошо к нему подготовиться. Очень большую роль играет тема рассказа, она должна быть интересной, в первую очередь рассказчику, иначе, он не сможете заинтересовать слушателей. Репетировать текст нужно, можно прочитать его вслух перед зеркалом несколько раз. Чем больше оратор будет знать текст, тем свободнее потом будет чувствовать себя на сцене, что играет немаловажную роль. Рассказчик должен знать о теме своего выступления все, чтобы потом можно было хорошо и подробно ответить на вопросы по поводу этой темы. Подача информации слушателям должна осуществляться понятно, без сложных речевых оборотов. Простота поможет донести мысли до аудитории понятно и без трудностей, и чтобы сам оратор не запутался.

3. Взаимодействие с публикой.

Также немаловажно вести диалог с аудиторией. Задавать вопросы, просить выполнить какое-то простое поручение. Но самое главное, занять в этом диалоге лидерскую позицию. Если кто-то из аудитории задал вопрос, не следует затягивать с ответом, а ответить как можно быстрее и попытаться сделать так, чтобы до слушателя дошел этот ответ, в как можно более понятной форме. Отказываться от такой своеобразной формы интерактивности не надо. Также, оратор не должен забывать хвалить публику, ведь кому не понравятся комплименты. Зачастую, сидящие в зале люди, это люди, заинтересованные в этой теме, или профессионалы, можно сказать им о том, что это именно те люди, которые смогут по достоинству оценить ваши старания.

4. Поделитесь какой-нибудь тайной и своим опытом.

Людей очень впечатляют разные удивительные факты. Особенно им запомнится, если выступающий расскажет это так, как будто эту информацию знают лишь единицы. Опыт, который у вас есть – бесценен, делитесь им со слушателями. Это действительно важная информация, которая, возможно, в будущем послужит им хорошую службу. Еще, это будет таким своеобразным подарком аудитории.

5. Развеселите аудиторию.

Смех – лучший способ расположить человека к себе. Рассказывайте анекдоты, создавайте разные ситуации, в которых все посмеются от души. Главное, чтобы они не были обидными ни для кого, иначе, выступающий рискуют нажить себе врагов. А анекдоты должны быть действительно смешными, чтобы не возникало неловкого молчания.  
# Шоу-бизнес
По материалам: womanadvice

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