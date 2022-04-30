6 способов найти общий язык и подружиться с Рыбами

Вадим Карасев

Рыбы — люди, с которыми найти общий язык может быть удивительно просто, но периодически у многих возникают большие трудности. Чтобы преодолевать эти трудности эффективно и быстро, пользуйтесь советами астрологов, описанными в данной статье.

Эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют держать к Рыбам поближе, потому что эти люди умеют заряжать окружающих творческим вдохновением, достигать состояния потока. К сожалению, это распространяется лишь на те, кто с Рыбами находится в хороших отношениях.

Будьте осторожнее в спорах

Рыбы совершенно не против полемики, но ни в коем случае не переходите на личности в разговоре с ними. Не пытайтесь доказать им, что вы правы, а они нет. Рыбам не нравится, когда кто-то их унижает. Они могут в такие моменты начать проявлять агрессию, переходящую в драки, ссоры, серьезные конфликты. Уважайте этих людей и не давайте себе повода упрекнуть их в чем-то, ставя себя выше них. Если вы будете следовать принципам равенства в общении с ними, то вас ждет плодотворная дружба или товарищество.

Не делайте им замечаний

Рыбы терпеть не могут, когда их поправляют, делают им замечания, учат чему-то. Если они сделали что-то неправильно, можно попробовать намекнуть этим людям о том, что они допустили ошибку, но лучше не делать этого прилюдно. Будьте предельно позитивными, чтобы они не подумали, что вы пытаетесь показаться умнее, чем они. Очень часто Рыбы на агрессивные замечания делают всё специально наоборот, чтобы позлить того, кто считает себя слишком умным.

Не давите на них

Рыбы бывают очень чувствительными. Если на них давить, они могут быть агрессивными, а могут уйти в себя и закрыться от вас навсегда. Ни в коем случае не принуждайте их у чему-то, не ставьте им ультиматумов. Если вам очень хочется понравиться Рыбам или построить с ними доверительные отношения, придется стать проще. Если вы ведете себя токсично, Рыбы отойдут в сторону. Если вы создаете им неблагоприятные условия, они никогда не будут с вами общаться и уважать вас.

Смейтесь над их шутками

Что касается юмора Рыб, то он у них может быть весьма неординарным. Если вы будете игнорировать их попытки развеселить вас своими странными действиями и словами, то они быстро поймут, что вы не созданы для того, чтобы быть их другом или второй половинкой. Если Рыбы очень хотят вас развеселить, покажите им, что у них получается это сделать. Хотя бы улыбнитесь, чтобы хоть как-то отметить красноречие или харизму Рыб. Они поймут, что вам нравится то, что они делают, поэтому проникнутся к вам уважением и доверием.

Помните о чувстве меры

С Рыбами ни в коем случае нельзя видеться каждый день. Нужно искать возможность для того, чтобы отдыхать друг от друга. Эти люди часто очень быстро перегорают. Получается это из-за того, что они постоянно проводят время с одним и тем же человеком, из-за чего устают от него, сами того не осознавая. Ваше присутствие в их жизни должно быть строго дозированным, но не исчезайте полностью, чтобы они не подумали. Что вам на них плевать.

Не смейтесь над их увлечениями

Рыбы обожают мистику, а также часто увлекаются эзотерикой, астрологией. Если вы в это не верите, с ними лучше даже не заводить разговор на эту тему. Соглашайтесь со всем, что они вам рассказывают. Если они говорят вам, что вам по гороскопу не суждено быть вместе, вы вряд ли сможете добиться расположения этих людей. Самое интересное, что это отчасти правда. Если совместимость с Рыбами нулевая, то вероятность создания прочной дружбы или любви тоже близка к нулю.