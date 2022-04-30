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Алена Водонаева рассказала от кого стоит рожать детей

Алена Водонаева рассказала от кого стоит рожать детей
39-летняя ведущая и модель Алена Водонаева высказалась о личной жизни. Телеведущая призвала девушек внимательнее выбирать отцов для своих детей. Телеведущая считает, что главное в мужчине – это интеллект. Звезда программы «Спокойной ночи, мужики!» наслаждается свободной жизнью. Алена дважды была в браке. Ее первым избранником стал бизнесмен Алексей Малакеев. От него телеведущая родила сына Богдана. Алена вкладывает в мальчика много времени и считает материнство большой ответственностью. Вместе с тем, она призналась, что ребенок сильно ее изменил. В том числе, повлиял на решение развестись со вторым мужем, диджеем Алексеем Косинусом. Если с ним Алена давно не общается, то с первым мужем сохранила дружеские отношения. И делает это, как уточнила Водонаева, только ради сына. Экс-участница реалити-шоу «Звезды в Африке» призывает к осознанности и других девушек.
Алена Водонаева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Она удобно устроилась в кресле, держа в руках смартфон. Алена дала совет девушкам, которые хотят построить семью. «Детка, замуж ты можешь выходить за кого угодно. Развлекайся. Главное — рожай от умного», — призвала Водонаева. Подписчики охотно с ней согласились. «Золотые слова», «Алена, обожаю такие послания от вас», «Истина», «Верно», «Прекрасная ты мама», «Я так и сделала», «Бабушка мне сказала, когда мне было 16 лет: "Внученька, думай, от кого ребенка рожать будешь!». Я тогда фыркнула, подумав, главное – любовь. Сейчас мне 32. Ох, как права была бабуля», — высказались фолловеры.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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