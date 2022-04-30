Анастасия Решетова оставила ребенка

Модель Анастасия Решетова высказалась, почему оставила сына. Бизнесвумен пожаловалась на хейт в свой адрес за то, что она мало проводит времени с сыном. Бывшая возлюбленная Тимати ответила обидчикам, разложив все по полочкам. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати рассказала поклонникам, как тяжело переносит критику в свой адрес за то, что она плохая мать. Сын Ратмир много времени проводит с отцом и бабушкой, пока модель летает в разные страны по работе. «За свою жизнь я переживала тонну критики в свой адрес. С уверенностью могу сказать, что критика любого рода на данный момент не имеет на меня никакого влияния. Кроме высказываний о том, какая я в роли матери. Я прекрасно осознаю, что не совсем правильно оставлять ребенка на период в несколько недель, учитывая его крохотный возраст. Если вы думаете, что мне это доставляет радость, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что я стала меньше принимать участие в жизни сына, то вы тоже ошибаетесь.Анастасия Решетова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Если вы думаете, что он будет у кого-то на полном воспитании или проживать с кем-то кроме меня, то вы очень сильно ошибаетесь. К сожалению, у многих из вас мир ограничивается картинкой. Не выложил — не было. Не все так живут. Не все желают жить на публику, чтобы показать свои материнские качества. Кому как удобно, пусть так и живут. И прошу не лезть в мою семейную жизнь со своим слепым осуждением. Если сейчас так происходит, значит так надо. И совсем скоро я буду вместе с сыном и сделаю все, чтобы он и не вспомнил эти недели разлуки со мной. Всем счастья, здоровья и адекватности», — поделилась эмоциями модель. Поклонники девушки поддержали ее и попросили не обращать внимания на чужое мнение: «Настя, ну честное слово, если кто-то так говорит, то просто, чтобы задеть вас. Не ведитесь», «Не переживайте и не реагируйте — самое лучшее решение. Игнорируйте такие высказывания в ваш адрес, это просто люди-вампиры», «У людей бывает простая человеческая зависть! У кого-то есть возможность ребенка оставить на долгий срок, у кого-то нет. Обычно льют грязь те, у кого нет такой возможности, пытаясь прикрыть свой комплекс и обиду, они пытаются вас задеть и у них это получается. Живите, как вы считаете нужным! И никогда не оправдывайтесь!». Напомним, модель родила от рэпера в 2019 году, спустя год пара рассталась. Но ребенка Решетова экс-возлюбленному доверяет. Однако мать Тимати откровенно показывает, что к внуку относится прохладно и всячески старается задеть несостоявшуюся невестку, что та плохая мать.