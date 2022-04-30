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Анна Семенович заинтриговала заявлением о замужестве

Анна Семенович заинтриговала заявлением о замужестве
Певица и ведущая Анна Семенович ошарашила своим заявлением. Артистка устроила переполох в Сети, сообщив о своей свадьбе. Певица написала о том, что вышла замуж, и показала таинственного мужчину, которого она назвала своим «мужем». Для интриги она показала его со спины, пообещав в скором времени раскрыть все подробности радостной новости. «Любимые, забыла вам сказать, что я сегодня вышла замуж! Скоро познакомлю вас с мужем, но мне кажется у него есть другая»,— заявила Семенович.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Особо доверчивые фанаты, конечно, поздравили артистку с долгожданным замужеством, но остальные сразу догадались, что Семенович устроила «прогрев» аудитории перед предстоящей премьерой. Вероятно, речь идёт о съемках нового клипа, где и был сделан кадр с «мужем» певицы. Стоит отметить, что Семенович давно мечтает о замужестве в реальной жизни, но никак не может найти себе подходящего мужчину. Певица не теряет надежды, что однажды создаст крепкую семью и станет мамой. Для этого прошлой осенью она прошла процедуру заморозки яйцеклеток. «Это было первым шагом к моей мечте — стать мамой. Думаю, это произойдет в следующем году. Я хочу выносить ребенка сама, но если не получится, могу прибегнуть к услугам суррогатной мамы», — планирует певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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