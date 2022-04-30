Анна Винтур, Наоми Кэмпбелл, Марк Джейкобс посетили поминальную службу по Андре Леону Телли

Вадим Карасев

29 апреля в Гарлеме, Нью-Йорк, состоялась поминальная служба по Андре Леону Телли. Почтить память бывшего креативного директора Vogue пришли главный редактор американской версии журнала Анна Винтур, топ-модель Наоми Кэмпбелл, дизайнеры Марк Джейкобс, Диана фон Фюрстенберг и Каролина Эррера.





Джей Александр

Один из гостей службы рассказал Page Six, что Анна Винтур очень расчувствовалась, вспоминая в своей речи, как Андре прилетел к ней, узнав о смерти ее матери.

Он пересек Атлантический океан, когда узнал, что ее не стало, чтобы быть со мной,

– рассказала она, пустив слезу.









Инсайдер добавил, что выглядело это так, будто Анна хотела, чтобы все увидели ее эмоции. Она выступала перед собравшимися без своих традиционных солнцезащитных очков, которые почти никогда не снимает. Однако другой источник посчитал ее речь искренней.

Было очевидно, что ей тяжело вспоминать о тех событиях. Не думаю, что она собиралась заплакать, но эмоции взяли верх.





Наоми Кэмпбелл и Марк Джейкобс

Марк Джейкобс и Наоми Кэмпбелл тоже не смогли сдержать слез, но на службе было и много улыбок. По словам источника, мероприятие организовала Диана фон Фюрстенберг и оно напоминало реюнион звезд нью-йоркской недели моды.

Были фотографы, был белый винтажный Rolls-Royce, на котором прикатила Наоми, и все эти люди из мира моды.





Андре Леон Телли

Сама Наоми объяснила свое появление на службе в белой меховой шубке и изящной шляпке тем, что Андре Леон Телли хотел бы видеть ее именно такой.

Когда он чувствовал, что какая-то дверь закрыта для нас, он выбивал ее для меня, чтобы я могла сделать то, о чем не могла и помыслить,

– сказала она во время своей речи.

Каролина Эррера назвала Андре "главным историком моды нашего поколения".





Диана фон Фюрстенберг

Андре Леон Телли умер 18 января в возрасте 73 лет. Он был одной из самых влиятельных фигур в мире моды и первым темнокожим креативным директором в истории журнала Vogue.

Ольга Петелина