Артур Смольянинов рассказал о своей эмиграции

Актер Артур Смольянинов не знает, куда бежать. Артист часто помогает нуждающимся. Артист считает, что об этом нужно рассказывать на широкую публику и не стесняться своих благородных поступков. 38-летняя звезда сериала «9 рота» описывает себя как скромного человека, который не нажил огромного состояния. И это ему даже нравится. «Я небогатый человек. Никогда не был привязан к бытовой роскоши», — признался Смольянинов в интервью Екатерине Гордеевой.Артур Смольянинов При этом актер делится нажитым с теми, кому это тяжело, и готов рассказывать об этом. «Я патриот. Я столько сделал для русских людей, сколько… нехорошо хвастаться, но приходится. Время такое, что нужно свои добродетели на флаг вывешивать и доказывать, что ты не осел. Я два года ходил волонтером в больницу к детям каждый день. И каждому из них это было нужно, мне это было нужно. Скольким нуждающимся помогаю: даю или перевожу деньги... И до сих пор продолжаю помогать», — откровенничает Артур. Артист, к слову, убежден, что будет и дальше заниматься благотворительностью, ведь это важная часть его жизни. Поэтому себя он видит только в России и не планирует уезжать за границу, как это сделали его коллеги. Но есть и еще причина, из-за которой он будет жить только на родине. «Я русский человек, говорю по-русски, я часть русской культуры, русского мира. Куда я поеду? Даже если бы мог… А я могу! Но что я буду там делать? Кому я там нужен, а самое главное — что там будут делать мои дети? И потом, почему я должен уезжать, я не сделал ничего плохого. Никого не предавал», — добавил он в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».