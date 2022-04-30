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Артур Смольянинов рассорился с крестным отцом Иваном Охлобыстиным

Артур Смольянинов рассорился с крестным отцом Иваном Охлобыстиным
Актер Артур Смольянинов заявил, что ему и одному хорошо. Артист в одном из шоу рассказал, что уже давно перестал общаться со своим крестным отцом — актером Иваном Охлобыстиным.
Иван Охлобыстин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Мы перестали общаться с Иваном сильно задолго до событий на Украине. Помимо всего прочего мне тут повезло. Я в принципе нелюдимый человек. Спокойно обхожусь в одиночестве. У меня в принципе немного друзей. Их немного и было всегда. Да и не бывает много друзей», сказал Артур Смольянинов. По словам Артура Смольянинова, у него нет знакомых, которые используют латинские буквы вперемешку с русскими. «У меня есть знакомые, которые говорят: «Все не так однозначно». Это все, что мы слышим из телевизора», — заявил Артур Смольянинов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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