Братья Гаязовы — биография: национальность, личная жизнь певцов, родители, возраст (фото)

Детство, образование и первая работа

Первые шаги в музыке

Дует GAYAZOV BROTHERS

Особенность стиля дуэта GAYAZOV BROTHERS

Личная жизнь

Интересные факты о ребятах

Не всем современным исполнителям посчастливилось родиться в семье, где дорога к карьере уже проложена. К таким можно отнести и братьев Гаязовых, чья биография — это история успеха двух провинциальных ребят. Их путь лежит от работников реанимации, разнорабочих и грузчиков до известных современных исполнителей.GAYAZOV BROTHERS — Ильяс и Тимур, два родных брата без музыкального образования, но с талантом, огромным потенциалом и желанием творить. Ребята одни из первых стали читать новый русский рэп. По сути, это направление и является детищем дуэта. Стиль парней — это сочетание R-n-B и рокопопса с наложенными сверху восточными нотками.Ильяс и Тимур Гаязовы — родные братья. Старший из них, Ильяс, родился в Казани, а спустя три года, когда семья уже перебралась в Москву, на свет появился Тимур. У ребят еще есть младшая сестренка — Мария.Родители Татьяна и Ихтияр по национальности татары, с детства прививали ребятам любовь к музыке, хотя сами не были творческими личностями. Поскольку высоким доходом семья не отличалась, посещать музыкальную школу ребятам не довелось. Все, чему они научились, — это результат посещения бесплатных секций и кружков.Хотя доход родителей не был высоким, дети не нуждались в чем-либо. Но дорогие гаджеты и развлечения все же доступны не были. Расстраивало ли это ребят? Нет, наоборот, скорее всего это и стало пусковым механизмом для того, чтобы заняться чем-то прибыльным и интересным.Уже в старших классах по наставлению родителей Ильяс остановил свой выбор на медицине. Было решено поступать в медицинский колледж. По стопам старшего брата пошел и Тимур. Удачно закончив учебу, оба парня попали на практику в местную больницу. К сожалению, реалии жизни оказались таковы, что работать приходилось много, а зарабатывать получалось мало. Чтобы обеспечивать себя, помогать матери и сестре, ребята подрабатывали на стройке и в компании по производству пластиковых окон грузчиками.Тимур всегда был склонен к музыке. Сначала это было хобби, а затем идея стать знаменитым исполнителем настолько захватила его, что он решил воплотить мечту любыми способами. Только уговоры мамы и поддержка брата заставили парня спустится с небес и не оставить учебу в медицинском колледже.В возрасте 14 лет Тимур уже писал тексты для песен и сам их исполнял в кругу друзей. Это был рэп, поп-направление и прочие модные тенденции 90-х. Дебютные демо парня появились, когда он самостоятельно изучил программу Adobe Audition.Ильяс поддерживал брата и вскоре тоже решил присоединиться. Так началась нелегкая дорога дуэта GAYAZOV BROTHERS.Первые шаги в направлении профессиональной карьеры исполнителей ребята сделали в довольно юном возрасте. Тогда их песни носили исключительно лирический характер. Но вместе с тем, как взрослели певцы, модернизировались и их произведения. Следуя в ногу с современными трендами и запросами поклонников, они все же смогли сохранить индивидуальность своих произведений, стиля и подачи. И до сих пор они верны своему авторскому стилю. И стоит заменить, практически во всех произведениях присутствуют традиционные нотки татарской музыки.Первые дебютные исполнения ребят можно найти на просторах интернета. Еще в 2013 году братья презентовали свой первый трек «Тысяча молитв» в социальной сети Вконтакте. Эта площадка стала отправным пунктом для их продвижения.Со временем парни отошли от лирических песен о юношеских переживаниях, давая публике все более качественный современный продукт. Как правило, один трек братья Гаязовы берут как основу для ремиксов. В результате получают три-четыре трека, которые заходят на «ура».В 2015 году о дуэте заговорили всерьез. Песня «Верните в моду любовь» заинтересовала не только поклонников, но и людей, которые помогли снять клип. Несмотря на бюджетность ролика, простоту локаций и аксессуаров, он привлек внимание Warner Music Group (WMG) — одной из студий грамзаписи, входящей в тройку больших компаний звукозаписи России. WMG забрала под свое крыло молодых талантливых ребят, и дуэту стали доступны многочисленные ресурсы для развития своей деятельности.Первые серьезные доходы Ильяс и Тимур вложили правильно — направили их на запись пластинки «Кредо». Это сборник, который удовлетворил музыкальные запросы публики с разными вкусами.К 2020 году братья Гаязовы стали более чем популярными. На их счету несколько альбомов и клипов, сотрудничество с лучшими записывающими студиями и выступление в Лужниках.Не смотря на стремительное развитие карьеры, ребята все же предпочитают работать вдвоем и отказываются от сотрудничества с продюсерами и авторами.Блогеры, критики и поклонники ребят сошлись в одном мнении, что любой трек парней — это хит. Каждая песня практически моментально приобретает статус саундтрека, ее слышно из окон каждого второго автомобиля, на летних площадках кафе и в развлекательных центрах. Кроме этого о деятельности дуэта можно сказать следующее:необычное сочетание стилей и особое исполнение делает их притягательными, а сами ребята располагают простотой;среди поклонников деятельности группы аудитория от 15 до 30 лет, и это благодаря интересным стилистическим сочетаниями и переходами;оригинальные треки и ремиксы всегда бьют рекорды по прослушиванию и скачиванию;исполнение привлекает эмоциональностью и энергичностью;слова песен всегда просты, легко запоминаются.Тексты песен ребята пишут сами, они не пользуются услугами авторов. Именно поэтому у их треков есть особые ключевые моменты. Каждая песня — это история, описывающая человека, его образ, состояние, переживания. Каждая песня — маленькая жизнь.Также треки обладают отличительными, свойственными только этим исполнителям, фишками: мелодичность, переход аккордов, электронные эффекты — все это ребята разрабатывали и совершенствовали на протяжении всего периода своей деятельности.Живое выступление музыкантов — это неповторимое шоу. Ребята искренне работают с фан-зоной, устанавливают контакт, вовлекают и позволяют участвовать в этом спектакле. Концерты братьев Гаязовых всегда позитивные, переполненные эмоциями и рукоплесканиями.Братья Гаязовы не делают тайной биографию и личную жизнь. Молодые, энергичные и перспективные парни вызывают живой интерес противоположного пола. Но при этом они настолько увлечены карьерой, что сломали стереотипы. И Тимур, и Ильяс свободны и пока не планируют связывать себя любовными узами, будь то легкие отношения или семья.Приоритетность ребят сейчас — новые цели и их достижения. Братья Гаязовы уверены, что их возраст — это лучшее время для развития, карьеры, создания надежного прочного фундамента для стабильного будущего. Конечно, в дальнейшем оба планируют создать семью, но ни один из братьев не говорит, когда это будет.Биография братьев Гаязовых, певцов, которые стремительно ворвались в шоу-бизнес России, особо не скрывается:Братья без стеснения рассказывают о «карьере» грузчиков и разнорабочих. Эта работа была необходима, чтобы вкладывать финансы в музыку и перевести ее из статуса хобби в профессиональную деятельность.Некоторое время Ильяс с успехом работал промоутером, сотрудничая с другими российскими артистами. Он занимался организацией небольших концертов и клубных вечеринок, что в дальнейшем очень помогло дуэту.Тимур нежно называет своих поклонников «самураями». Это связано с тем, что парень с детства обожает аниме и восточную культуру.Ильяс очень любит комиксы. Его любимые — «Марвел».Время от времени ребята пробуют себя в качестве сольных певцов, но это никак не отражается на их совместной деятельности.Биография дуэта братьев Гаязовых — это интересная история музыкантов, которые самостоятельно, без какой-либо финансовой и профессиональной помощи стремительно ворвались в мир шоу-бизнеса. Поддержка родителей, сестры и друзей, упорство и желание сделать свое хобби жизнью — вот что помогло ребятам достигнуть своей цели.Сегодня Тимур и Ильяс не видят себя отдельными сольными музыкантами. Они являются частью одного целого проекта. Каждый участник дуэта выполняет свою роль: один брат пишет музыку, занимается аранжировкой, второй — пишет песни и является продюсером проекта. Хотя иногда ребята пробуют себя сольно, но каждый из них понимает, что именно в дуэте их сила и популярность. В случае смены состава им придется строить карьеру чуть ли не с нуля.