Давид Манукян скрывает новую девушку

Певец и блогер Давид Манукян завел новые отношения. Артист, он же Дава, закрутил новый роман. После расставания с Ольгой Бузовой, которое произошло в январе прошлого года, блогер не говорил о личной жизни. Теперь же он признался, что сердце занято. Правда, имя избранницы отказался называть.Давид Манукян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. Зачем? Ты у меня вытягиваешь имена, я их скажу, потом кто-то другой будет говорить, что я хайпую. Мне это не интересно. Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях», — сказал Манукян в эфире «Нового радио». Напомним, отношения Ольги Бузовой и Давы длились больше полутора лет. Блогер даже делал популярной блондинке предложение руки и сердца спустя три месяца после начала романа, но до ЗАГСа пара так и не дошла.