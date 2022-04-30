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Давид Манукян скрывает новую девушку

Давид Манукян скрывает новую девушку
Певец и блогер Давид Манукян завел новые отношения. Артист, он же Дава, закрутил новый роман. После расставания с Ольгой Бузовой, которое произошло в январе прошлого года, блогер не говорил о личной жизни. Теперь же он признался, что сердце занято. Правда, имя избранницы отказался называть.
Давид Манукян - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Не хотел раскрывать имена, девушке это было бы неприятно. Зачем? Ты у меня вытягиваешь имена, я их скажу, потом кто-то другой будет говорить, что я хайпую. Мне это не интересно. Мне не нужен хайп. Когда люди перестанут говорить, я буду готов рассказать о своих отношениях», — сказал Манукян в эфире «Нового радио». Напомним, отношения Ольги Бузовой и Давы длились больше полутора лет. Блогер даже делал популярной блондинке предложение руки и сердца спустя три месяца после начала  романа, но до ЗАГСа пара так и не дошла.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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