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Две майские игры по Games With Gold уже доступны бесплатно на Xbox

Две майские игры по Games With Gold уже доступны бесплатно на Xbox


Буквально вчера Microsoft объявила список игр, которые получат подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в рамках программы Games With Gold в мае. А уже сегодня первые игры из этой подборки стали доступны игрокам. Это проекты Yoku’s Island Express и Hydro Thunder Hurricane, которые уже можно загрузить по Games With Gold.

Yoku’s Island Express


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Yoku’s Island Express

Йоку прибыл на остров Mokumana в поисках легкой жизни: он собирается нежиться на солнце и доставлять посылки в тропическом раю!
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Hydro Thunder Hurricane


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Hydro Thunder Hurricane

Пропитанный адреналином сиквел легендарной аркадной гонки от Midway, Hydro Thunder Hurricane включает в себя мощные катера, несущиеся по сверхсовременным тематическим средам, великолепные визуальные эффекты и потрясающую динамическую физику воды.
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По материалам: newxboxone

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