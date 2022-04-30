Две майские игры по Games With Gold уже доступны бесплатно на Xbox

Вадим Карасев





Буквально вчера Microsoft объявила список игр, которые получат подписчики Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate в рамках программы Games With Gold в мае. А уже сегодня первые игры из этой подборки стали доступны игрокам. Это проекты Yoku’s Island Express и Hydro Thunder Hurricane, которые уже можно загрузить по Games With Gold.

Yoku’s Island Express

Yoku’s Island Express

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Йоку прибыл на остров Mokumana в поисках легкой жизни: он собирается нежиться на солнце и доставлять посылки в тропическом раю!

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Hydro Thunder Hurricane

Hydro Thunder Hurricane

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Пропитанный адреналином сиквел легендарной аркадной гонки от Midway, Hydro Thunder Hurricane включает в себя мощные катера, несущиеся по сверхсовременным тематическим средам, великолепные визуальные эффекты и потрясающую динамическую физику воды.

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