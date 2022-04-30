Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox

Вадим Карасев





Несколько дней назад Microsoft опубликовала финансовый отчет за минувший квартал. Согласно данным отчета, игровое подразделение Microsoft Gaming показало отличный результат, особенно для первого квартала года. Рост доходов игрового подразделения составил 6%, в сравнении с прошлым годом.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в Twitter прокомментировал представленные Microsoft результаты. По его словам, результаты по доходам — «приятный момент для Xbox». Фил отметил, что ему приятно слышать, как руководители Microsoft говорят о прогрессе.





Стоит напомнить, что на этой неделе Microsoft также анонсировала игровое мероприятие Xbox и Bethesda, которое пройдет 12 июня.