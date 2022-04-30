Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox

Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox


Несколько дней назад Microsoft опубликовала финансовый отчет за минувший квартал. Согласно данным отчета, игровое подразделение Microsoft Gaming показало отличный результат, особенно для первого квартала года. Рост доходов игрового подразделения составил 6%, в сравнении с прошлым годом.

Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в Twitter прокомментировал представленные Microsoft результаты. По его словам, результаты по доходам — «приятный момент для Xbox». Фил отметил, что ему приятно слышать, как руководители Microsoft говорят о прогрессе.


Стоит напомнить, что на этой неделе Microsoft также анонсировала игровое мероприятие Xbox и Bethesda, которое пройдет 12 июня.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

5 советов, как заинтересовать аудиторию на выступлении
5 советов, как заинтересовать аудиторию на выступлении
Новая функция на Xbox упростит получение секретных достижений
Новая функция на Xbox упростит получение секретных достижений
Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox
Фил Спенсер прокомментировал финансовые результаты Xbox
Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой
Раскрыта страшная тайна Евгении Медведевой
Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении
Никита Ефремов улетел из России в неизвестном направлении
Анна Семенович заинтриговала заявлением о замужестве
Анна Семенович заинтриговала заявлением о замужестве
Алена Водонаева рассказала от кого стоит рожать детей
Алена Водонаева рассказала от кого стоит рожать детей
Напоминаем: Эти 4 игры сегодня удаляют из Game Pass
Напоминаем: Эти 4 игры сегодня удаляют из Game Pass
6 способов найти общий язык и подружиться с Рыбами
6 способов найти общий язык и подружиться с Рыбами
Николай Фоменко рассказал об общении с детьми
Николай Фоменко рассказал об общении с детьми
Артур Смольянинов рассказал о своей эмиграции
Артур Смольянинов рассказал о своей эмиграции
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022 года

Топ на сегодня

Разновидности виз для въезда в другие страны
Разновидности виз для въезда в другие страны
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
Утечка: В сети появился геймплей Skull & Bones от Ubisoft
17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в чудо-юдо можно превратиться за секунды
17 фотографий девушек, которые с юмором показали, что из красотки в
Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри рассказал о своей работе: "Быть дизайнером означает быть слугой"
Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри рассказал о своей

Еще по теме

Фил Спенсер теперь генеральный директор Microsoft Gaming
Фил Спенсер в восторге от подготовки к Xbox & Bethesda Games Showcase
Ровно 8 лет назад Фил Спенсер был объявлен главой Xbox
Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard