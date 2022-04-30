Филипп Киркоров признался, что ему предсказали свадьбу с Аллой Пугачевой

Певец Филипп Киркоров в детстве узнал на, ком женится. В эту субботу, 30 апреля, поп-король Филипп Киркоров отметит свой юбилей. Непревзойденному вокалисту исполнится 55 лет. Одним из ярких периодов в его жизни, несомненно, является брак с Аллой Пугачевой, который продлился десять лет. Союз с самой Примадонной Филиппу Киркорову предсказала болгарская ведунья Ванга. В тот момент Филипп Киркоров был совсем маленьким ребенком. В интервью «МУЗ-ТВ» Филипп Киркоров вспомнил о встрече с Вангой.Филипп Киркоров - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Что-то заболел я очень сильно, и мама с папой меня в охапку, договорились с бабой Вангой и привели меня к ней. Мама спросила: «Баба Ванга, а во сколько он женится? И кто жена?». На что Ванга говорит: «Женится в 27. Вот вернетесь домой, кого увидите — вот та и будет женой. Первая буква имени «А». Но никто тогда даже представить себе не мог, кого я увижу. Это был телевизор, где пела Алла Пугачева! Я увидел и подумал: «Боже, какая красивая певица. Как она классно смеется!» — рассказал Филипп Киркоров. Смотри «Хит-Сториз. Филипп Киркоров — король хайпа» в 12:00, эксклюзивную документальную премьеру «Без мантии. Все тайны поп-короля» в 16:00, а в 18:00 Юбилейный концерт Филиппа Киркорова на «Новой Волне».