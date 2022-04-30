Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 мая 2022 года

Вадим Карасев

Советы астрологов на эту неделю помогут всем нам избежать финансовых трудностей и по максимуму использовать предоставленные им возможности. В финансовом гороскопе на грядущую неделю найдутся полезные рекомендации для каждого Знака Зодиака.

Звезды и планеты оказывают сильное влияние на нашу финансовую удачу, поэтому советы астрологов так важны. Тем, кто планирует избежать неприятностей, связанных с денежной сферой, а также добиться больших успехов в работе и бизнесе, эксперты предлагают начать активнее пользоваться талисманами для людей разных профессий. Они помогут обойти стороной проблемы, создаваемые Плутоном, Венерой и коридором затмений.

Овен

Овнам на этой неделе придется заботиться не столько о своем финансовом благополучии, сколько об информационной безопасности. Влияние недоброжелателей усилится, придется довериться интуиции и внимательно принимать решения. Астрологи рекомендуют представителям данного Знака не зацикливаться на неприятностях. Нейтральная позиция, занятая со 2 мая, поможет избежать словесных перепалок и не нажить себе новых врагов. Также Овнам придется принимать чаще важные решения, поэтому им можно попробовать ускорить мышление посредством четырех эффективных методов.

Телец

Судя по расположению звезд, Тельцам на этой неделе нужно быть осмотрительными и следить за каждым сказанным словом. Астрологи рекомендуют им запастись добротой, которая будет лучшим оружием для достижения поставленных целей, в том числе касающихся материальной сферы. В течение всей недели Тельцы смогут решать свои задачи, устранять накопившиеся проблемы и выстраивать грамотную стратегию, чтобы постепенно претворять в жизнь грандиозные планы по личному обогащению. Не стоит забывать о правильном и своевременном отдыхе, чтобы не перегорать.

Близнецы

Свое внимание Близнецам, по мнению экспертов, лучше сосредоточить не на делах, а на общении. Оно поможет побороть переутомление. Также общение с правильными людьми поможет избежать финансовых ошибок. Что касается денежной удачи, то тут стоит обратить внимание на Меркурий, который находится в идеальном положении. Несмотря на его созидательную силу, Близнецам все равно понадобится осторожность. Нужно во всем проявлять самостоятельность. Не исключено, что звезды помогут людям этого Знака раскрыть какие-то новые зодиакальные таланты.

Рак

Заключать крупные сделки и подписывать важные бумаги на этой неделе точно не следует, как и проводить много времени за решением рабочих задач. Астрологи советуют Ракам сфокусироваться на домашних делах, вынужденных тратах. Также можно и даже нужно поработать над своим сознанием, попробовав запрограммировать себя на успех. Финансовые дела для Раков на этой неделе могут отойти на второй план. Звезды сулят им крупные изменения на любовном фронте. Халатное отношение к обязанностям может сыграть злую шутку. Любовь не должна стать помехой для работы.

Лев

Львам стоит быть внимательнее к деталям. Это поможет не упустить выгодных предложений. Астрологи отмечают, что ретроградность Плутона, начавшаяся 29 апреля, может привести к тому, что Львы начнут реже следить за словами, бросаясь обещаниями и проявляя агрессию. Не стоит забывать о том, что слова напрямую влияют на нашу карму, здоровье и материальное благополучие. Если не провоцировать окружающих на негатив, Львам улыбнется финансовая удача. Благодаря доброте они смогут показать всем свое обаяние, что позволит обзавестись новыми деловыми знакомствами.

Дева

Астрологи отмечают, что из-за Меркурия в сильном положении Девы могут заключать сделки, а также положить начало долгосрочным деловым отношениям. В период со 2 по 8 мая стоит уделить внимание настроению, ведь привлекать материальное благополучие и эффективнее работать можно лишь в хорошем расположении духа. Из-за начала коридора затмений в жизни Дев могут начать происходить различные неурядицы — причем не только финансового характера. Мощный заговор от проблем поможет остаться на плаву. Главное сейчас — верить в лучшее.

Весы

Весам звезды и планеты дают шанс стать богаче. В начале мая важно ответственно относиться к своим обязанностям. Упорство поможет достичь поставленных целей и улучшить материальное положение. Конечно, будут и проблемы. Например, из-за перехода Венеры в Знак Овна у Весов будет значительно меньше энергии и выносливости. Тем не менее, это время отлично подходит для того, чтобы настроиться на лучшее. В этом Весам поможет специальная практика достижения целей. Также полезно будет прислушиваться к советам близких.

Скорпион

Скорпионам астрологи рекомендуют прислушиваться к доводам разума, а также пользоваться сильными заговорами на удачу и богатство. В целом время благоприятное, поэтому они смогут найти выход из любой сложной ситуации на работе или в бизнесе. Скорпионы смогут поправить свое материальное положение, однако для этого им придется потрудиться. Не все вопросы можно решить быстро, поэтому в спорных ситуациях необходимо набраться терпения. Выдержка обязательно поможет этим людям найти верное решение и избежать ухудшения сложившейся ранее ситуации.

Стрелец

Стрельцам астрологи рекомендуют не уходить с головой в дела. Нужно чередовать работу с отдыхом и развлечениями. Такой подход поможет обойти стороной препятствия и сохранить энергию для важных дел. Также это поможет исключить ошибки в делах, связанных с финансами. Стрельцам стоит следить за верными признаками приближающейся финансовой удачи, поскольку ночные светила говорят, что близится время успехов на всех фронтах. В сложных ситуациях интуиция Стрельцов не позволит им ошибиться и спровоцировать потерю средств.

Козерог

Козерогам для того, чтобы остаться на плаву, нужно отказаться от мыслей, которые отпугивают удачу. Если перестать унывать и настроиться на оптимистичную волну, финансовые проблемы с высокой вероятностью обойдут Козерогов стороной. Влияние звезд и планет будет ощутимо сказываться в первую очередь на эмоциях, поэтому Козероги способны совершить опрометчивые поступки. Астрологи предупреждают, что эти люди могут поддаться желанию тратить деньги на пустяки, а это чревато неприятностями с финансами в дальнейшем.

Водолей

Представителям этого Знака важно оставаться в стороне от конфликтов, которые могут возникнуть в деловой среде. Нейтральная позиция поможет сохранить свой капитал и не нажить новых врагов. Справиться с трудностями и поднять настроение поможет методика холотропного дыхания. С ее помощью достичь внутреннего равновесия станет гораздо проще. Неделя будет довольно непредсказуемой, поэтому Водолеям стоит перестать торопить события. Астрологи рекомендуют представителям данного Знака поберечь силы и занять позицию наблюдателей.

Рыбы

В деловой среде потрясений не ожидается, поэтому Рыбы смогут спокойно заниматься намеченными ранее делами. На этой неделе из-за ретроградного движения Плутона стоит отказаться от новых знакомств. Венера в понедельник перейдет в Знак Овна, поэтому не стоит совершать сделок под влиянием эмоций. Это позволит сохранить сбережения и не лишиться честно заработанных денег. Не исключено, что Рыбам придется куда-то поехать — скажем, срочно отправиться в командировку. В таком случае нужно воспользоваться заговорами на удачную поездку.