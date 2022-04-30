Forza Horizon по неизвестным причинам вернулась в продажу в Microsoft Store

Вадим Карасев





У игр серии Forza есть определенный жизненный цикл, связанный, в первую очередь, с лицензиями на автомобили. Когда проходит 3-5 лет после релиза, игры серии Forza убираются из продажи, и игроки имеют возможность в них продолжать играть только в том случае, если они их приобрели.

Уже давно из продажи убрали первую игру серии Forza Horizon. Однако, портал trueachievements обратил внимание, что игра вернулась в продажу. По каким причинам это произошло — неизвестно, но сейчас в Microsoft Store можно купить первую Forza Horizon за $16,99 в России.

Отметим, что у первой Forza Horizon закрыты серверы для онлайн-игры. Кроме того, в продажу вернулась только базовая игра, DLC все еще отсутствуют. Вероятно, возобновление продажи игры — это ошибка, которая вскоре будет исправлена со стороны Microsoft.

Forza Horizon

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