Клиенты оценят эффективность работы ЗАГСов

Тема: Постановления правительства

02:07 Автор: Юлия Сапрыгина

Кабмин уточнил порядок предоставления субвенций субъектам на государственную регистрацию актов гражданского состояния. Такое постановление Правительства от 21 апреля 2022 года № 721 вступает в силу 30 апреля.

Субъектам Российской Федерации предоставляются субвенции из федерального бюджета на выполнение переданных федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

Постановление кабмина обновляет целевые показатели эффективности такой работы региональных органов госвласти и отдельно администрации города Байконур.

Как следует из документа, в них войдут:

- количество зарегистрированных актов гражданского состояния;

- количество совершенных юридически значимых действий;

- доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальными органами Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период;

- а также уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.

Законы, вступающие в силу с 30 апреля

Как ранее сообщали в Минюсте, в 2020 году по итогам проверок деятельности органов ЗАГС предоставлением услуг в сфере госрегистрации актов гражданского состояния были удовлетворены 99,5 процента опрошенных. А в 44 субъектах — все 100 процентов опрошенных.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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