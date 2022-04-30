Лариса Гузеева отпраздновала день рождения Удовиченко в своем доме в Болгарии

Телеведущая Лариса Гузеева давно дружит с актрисой Ларисой Удовиченко, поэтому и пригласила ее отметить день рождения у себя в Болгарии. Сегодня народная артистка России Лариса Удовиченко отмечает день рождения. Звезде фильмов «Самая обаятельная и привлекательная», «Зимняя вишня», «Место встречи изменить нельзя» исполнилось 66 лет. Ее поздравили близкие подруги. Отдыхающая в Болгарии 62-летняя Лариса Гузеева обнародовала снимок, сделанный в 90-е годы. Актрисы позировали за праздничным столом.Лариса Гузеева и Лариса Удовиченко «С Днём Рождения дорогая подруга! 🥂🍾🎂🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹» — написала Гузеева. Поклонники телеведущей с восторгом отреагировали на раритетное фото. «Какие вы молодые, красивые, талантливые две подружки. Легенды», «Самые красивые актрисы советского кино!», «До чего красивые, глаз не отвести!», «Девочки, вы даже не представляете, насколько вы хороши!», «На фото два прекрасных создания!», «На фото есть третий — молодость наша!» — поделились мнениями пользователи. Удовиченко решила отметить свой день рождения у подруги в Болгарии. Именинница прилетела в городок Несебр, где находится дом Гузеевой, не одна, а со своими родственниками. Родные именинницы вполне поместились за праздничным столом радушной Ларисы Гузеевой.Лариса Удовиченко отмечает день рождения в Болгарии. Кадры видео Во время застолья Лариса Гузеева представила всех родственников именинницы и пожелала ей здоровья и долгих лет.Лариса Удовиченко отмечает день рождения в Болгарии. Кадры видео Удовиченко поздравила еще одна подруга и тезка. 66-летняя Лариса Долина выложила коллаж с двумя лицами и адресовала героине праздника трогательные слова. «Ларик, хорошая моя, уже много лет я поздравляю тебя с днем рождения, и мне это доставляет огромную радость и удовольствие! Ты такая одна — яркая, харизматичная, талантливая и бесконечно любимая твоими почитателями и поклонниками! Будь счастлива, здорова, успешна! Новых ролей, новых проектов, востребованности! Любви, женского счастья! Родная, я всегда рядом! Очень люблю, горжусь нашей многолетней дружбой и безмерно уважаю!» — заверила Лариса Долина.