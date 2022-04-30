Лариса Гузеева в белом спортивном костюме запечатлелась на набережной в Болгарии
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Лариса Гузеева в белом спортивном костюме запечатлелась на набережной в Болгарии

Лариса Гузеева в белом спортивном костюме запечатлелась на набережной в Болгарии
Телеведущая Лариса Гузеева проводит внеплановый отпуск в Болгарии, а точнее в Несебре. Лариса Гузеева является известной телеведущей. Но в юности она снималась в кино. Ее дебютом была главная роль в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. До 2014 года она активно пополняла свою фильмографию. А теперь зрители ее знают, как ведущую шоу «Давай поженимся!», где она сидит за одним столом с Розой Сябитовой. Артистка знаменита своим острым языком. Она не боится говорить правду в лицо. Недавно прошел слух, что Гузеева эмигрировала. Она не скрывает, что у нее есть жилье в Болгарии. Но вскоре артистка резко высказалась о тех, кто написал про ее отъезд. Она пояснила, что просто уехала на море, как в прошлом году. Накануне Гузеева отмечала в своем доме 66-летие своей подруги Ларисы Удовиченко, которая прилетела в Болгарию вместе с родными, которым тоже нашлось место в доме гостеприимной Ларисы Гузеевой А сегодня, 30 апреля Лариса поделилась кадром, на котором прогуливается по побережью в спортивном светлом костюме  и солнцезащитных очках. Волосы она собрала в хвост.
Лариса Гузеева в Несебре «Картина маслом. Моих дорогих подписчиков обнимаю! Я с вами!🙏🌹🌹🌹», - подписала фото Гузеева. «Хорошего Вам отдыха в Болгарии ❤️❤️❤️», «Светлая , Яркая , позитивная картина !👍», «Очень похудели. Хорошего отдыха», «Набирайтесь сил и здоровья😍❤️», «Наслаждайтесь, возрождайтесь и делитесь счастьем и мудростью ❤️», «Приятного отдыха 🌊, заряда, хорошего настроения 🤲🏻», - пожелали Ларисе Гузеевой поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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