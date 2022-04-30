Лена Катина выходит замуж за больного раком миллионера

Экс-солистка группы «t.A.T.u.», певица Лена Катина получила предложение и кольцо с бриллиантом от бизнесмена Дмитрия Спиридонова, который лечится от онкологии. О романе экс-участницы группы «t.A.T.u.» с долларовым миллионером стало известно в сентябре прошлого года. Влюбленные познакомились на дне рождения предпринимателя, куда Катину пригласили выступить. Бойфренд певицы, бизнесмен Дмитрий Спиридонов, сделал ей предложение, о чем известил подписчиков в соцсетях. «Мой целый мир, живой, разнообразный, красивых звуков и волшебных снов, благодаря тебе, он снова полыхает, теперь он стоит тысячи миров 🌀🧡. Спасибо семье за благословение. Я счастлив», — подписал жених снимок, на котором держит свою невесту за руку.Лена Катина и Дмитрий Спиридонов На правой руке Катиной теперь красуется кольцо классического дизайна с крупным драгоценным камнем. Когда состоится свадебная церемония, влюбленные пока не сообщили.Жених Лены Катиной подарил ей кольцо с бриллиантом Напомним, Лена Катина встретила Дмитрия вскоре после развода с Сашо Кузмановичем. И именно она помогает миллионеру справиться с тяжелым недугом — этой весной у Спиридонова случился рецидив онкологического заболевания. Сейчас он активно лечится. «Единственная девушка, прекрасная мама, любимая женщина, ради которой я буду жить. И это мой смысл. Я нашел свое счастье, семью и поддержку. Заметил поздно, но понял, что искал не там, а прилетело оттуда, откуда не ждал. И я счастлив. Люблю своего Рыжика. Всю ее прекрасную семью. И я так счастлив! Счастлив как никогда. Я уже и забыл это чувство. И спасибо тебе, Леночка, за бескрайнюю веру в меня», — рассказывал Спиридонов.