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Лиза Арзамасова показала, как 9-месячный сын помогает папе варить кофе

Лиза Арзамасова показала, как 9-месячный сын помогает папе варить кофе
Актриса Лиза Арзамасова показала, как начинается утро в их семье, запечатлев мужа и сына за приготовлением кофе. Лиза Арзамасова зрители полюбили за роль в сериале «Папины дочки». А потом она продолжила карьеру и даже стала играть в театре. Лиза долгое время скрывала личную жизнь. Однако потом артистка отметилась на отдыхе с Ильей Авербухом. Некоторые подвергали их критике из-за большой разницы в возрасте. Но влюбленные сыграли свадьбу. А в прошлом году у них родился сын Лев. Теперь Арзамасова совмещает карьеру и материнство. Более того, пара хочет в скором будущем завести второго ребенка. Примечательно, что супруги во всем друг друга поддерживают.
Кадр видео На этот раз актриса показала, как начинается их утро. Она засняла, как Авербух готовит завтрак. На сковородке скворчали оладушки, а на столешнице сидел маленький Лев. Он помогал папе варить кофе в кофемашине. На столе стояли благоухающие цветы.
Илья и Лева Авербух варят кофе. Кадр видео Поклонники восхитились кадрами. многие отметили, что сын Арзамасовой подрос. Он научился сидеть самостоятельно. Многие были сражены семейной идиллией. «Что за чудо!», «Какая красота», «Ой, как мило», «Лева уже помощник», «Какие лучистые глазки», «У вас все так красиво и аппетитно», «Очень милый мальчик», «Ну что за красота, мальчик прелестный», «Копия мамы», — стали писать подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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